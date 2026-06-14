ZONA 84 – Contra viento y merea

ZONA 84 hierzulande als eine Art Botschafter des argentinischen Punkrocks zu bezeichnen, ist sicherlich nicht vermessen. Zu präsent war die Band aus Rosario in der jüngeren Vergangenheit auf Deutschlands Konzertbühnen, zu konstant ihr Tonträger-Veröffentlichungsrhythmus in den letzten Jahren. Nach dem 2024 erschienenen Live-Album „Danke, Bitte, Live“ sowie der letztjährigen Split-EP mit TORPEDO MAYER ist nun wieder ein Studio-Longplayer an der Reihe. Und der wird ihre stetig wachsende Fangemeinde keineswegs enttäuschen, bietet er mit Songs wie „Impostor“, „Pensar o morir“ oder „La nueva inquisicion“ doch genau die melodischen Punkrock-Hymnen, die ZONA 84 ausmachen. Immer wieder schimmert ein dezenter THE CLASH-Einfluss durch, und dass Sänger Juan im Video zu „Una oportunidad“ unter anderem mit einem COCK SPARRER-Shirt zu sehen ist, ist angesichts der Melodieführung in einigen Songs sicherlich auch kein Zufall. Keine Frage: Auch nach 33 Jahren zeigen ZONA 84 keine Abnutzungserscheinungen, sondern bleiben sich und der Szene treu. Gut so.

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