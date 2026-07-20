BLOOD ORANGE veröffentlicht neue Musik – Deutschland-Shows im August

Devonté Hynes bleibt produktiv: Nachdem BLOOD ORANGE Ende Mai mit der Single „Essex_Honey.mp3“ seine erste neue Veröffentlichung des Jahres präsentierte, setzt der Musiker seine aktuelle Schaffensphase auch live fort. Der Song greift mit einem Sample von SKY FERREIRAs „Everything is embarrassing“ eine alte kreative Verbindung wieder auf und knüpft stilistisch an das gefeierte Album „Essex honey“ an, das nach sieben Jahren Pause die Rückkehr des Projekts markierte.



Im August kommt BLOOD ORANGE für zwei exklusive Deutschland-Konzerte zurück. Fans dürfen sich auf einen Querschnitt durch das aktuelle Material ebenso freuen wie auf Songs aus „Cupid deluxe“, „Freetown sound“ und „Negro swan“.



Tourdaten:



18.08.2026 – Hamburg – Georg Elser Halle (OFF DAYS)

19.08.2026 – Berlin – Columbiahalle (OFF DAYS)