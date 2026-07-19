Heimspiel Knyphausen 2026

Das Heimspiel Knyphausen zählt seit Jahren zu den schönsten Boutique-Festivals Deutschlands. Vom 31. Juli bis 2. August 2026 lädt das Festival erneut auf den Draiser Hof des Weinguts Baron Knyphausen in Eltville-Erbach ein. Zwischen Weinbergen und historischem Gutshof erwartet die Besucher ein Wochenende mit einem sorgfältig kuratierten Musikprogramm und einer familiären Atmosphäre.

Auch 2026 bleibt das Festival seinem Konzept treu und präsentiert eine gelungene Mischung aus etablierten Indie-Acts und spannenden Neuentdeckungen. Zu den Highlights des Line-ups zählen unter anderem THE NOTWIST, GROSSSTADTGEFLÜSTER und CARI CARI. Das Heimspiel steht dabei seit jeher für ein Programm, das musikalische Qualität, spannende Neuentdeckungen und eine außergewöhnliche Festivalatmosphäre miteinander verbindet.

Zum besonderen Charakter des Festivals trägt aber nicht nur die Musik bei. Gastgeber ist das VDP-Weingut Baron Knyphausen, dessen ausgezeichnete Weine ebenso zum Erlebnis gehören wie regionale Gastronomie und die entspannte Atmosphäre zwischen Rebstöcken und historischem Gutshof. Mit rund 1.000 Besucher pro Tag bleibt das Heimspiel bewusst überschaubar und zählt gerade deshalb zu den charmantesten Sommerfestivals Deutschlands.

Musik: BEAKS, CARI CARI, ENDLESS WELLNESS, FORTUNA EHRENFELD, GINA ÉTÉ, GROSSSTADTGEFLÜSTER, HOTEL RIMINI, KAPA TULT, ONE SENTENCE. SUPERVISOR, ROOSMARIJN, THE NOTWIST, TRAMHAUS

Datum: 31.07.–02.08.2026

Ort: Draiser Hof, Weingut Baron Knyphausen, Eltville-Erbach

Zuschauer: ca. 1.000/Tag

Tickets: https://heimspiel-knyphausen.de