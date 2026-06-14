Elbjazz 2026

Nach einer einjährigen Pause kehrt das Elbjazz-Festival 2026 zurück an den Hamburger Hafen. Dabei bleibt sich das Festival treu: Jazz dient weiterhin als Ausgangspunkt, doch stilistische Grenzen spielen im Booking schon lange nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen setzt das Elbjazz erneut auf musikalische Vielfalt und spannende Verbindungen zwischen Jazz, Soul, Pop, Funk und darüber hinaus.

Mit TOM JONES, JAMIE CULLUM und JOSS STONE stehen auch in diesem Jahr Künstler auf dem Programm, die weit über die klassische Jazzszene hinaus bekannt sind. Gleichzeitig sorgen renommierte Acts wie SNARKY PUPPY, NUBYA GARCIA, JOSÉ JAMES oder die NDR BIGBAND gemeinsam mit JOHN BEASLEY für hochkarätige Jazzmomente. Dazu kommen genreübergreifende Projekte wie GOGO PENGUIN, GREENTEA PENG oder FUTURE UTOPIA, die Einflüsse aus Electronica, Hip-Hop und Alternative Pop einbringen.

Darüber hinaus bietet das Festival erneut Raum für neue Entdeckungen und ungewöhnliche Kooperationen – von lokalen Talenten bis hin zu internationalen Gästen. So verspricht ELBJAZZ nach der einem Jahr Pause nicht nur ein gelungenes Comeback, sondern einmal mehr ein stilistisch offenes Festival zu werden, das weit über die Grenzen des Jazz hinausgeht.

Musik: AMELIA feat. JAKOB SØRENSEN, CHILLY GONZALES, CHRISTONE „KINGFISH“ INGRAM, DAOUD, DOMINIQUE FILS-AIMÉ, DON WEST, FERGUS MCCREADIE, FUTURE UTOPIA, GOGO PENGUIN, GREENTEA PENG, HEARTHOLDER feat. KIKO FREITAS, HERBERT & MOMOKO, HFMT BIGBAND & CHINA MOSES, IN CAHOOTS feat. INGRID LAUBROCK, INCOGNITO, JAMIE CULLUM, JOSÉ JAMES feat. CHINA MOSES, JOSS STONE, JOWEE OMICIL, LIZZ WRIGHT, LUCA CIARLA MOLISOUND, MORITZ SCHÖWING´S CLOSE TO HOME, NDR BIGBAND & JOHN BEASLEY, NICOLE JOHÄNNTGEN, NUBYA GARCIA, NUHUSSEL ORCHESTRA, RAFA MÜLLER QUARTETT, SAN GLASER, SNARKY PUPPY, TAWASUL., THE BAD PLUS, TOM JONES, TOM WENDLER QUINTETT feat. SVEN KERSCHEK

Datum: 10./11.07.2026

Ort: Hamburger Hafen und umzu

Zuschauer: ca. 15.000

Tickets: https://www.elbjazz.de