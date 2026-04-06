Primavera Sound Barcelona 2026

Barcelona steht Anfang Juni erneut im Ausnahmezustand: Das Primavera Sound 2026 kehrt vom 4. bis 6. Juni in den Parc del Fòrum zurück – und liefert ein Line-up, das einmal mehr mühelos zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Hype vermittelt. Auffällig ist dabei vor allem die Rückkehr großer Referenzpunkte: Acts wie THE CURE, MASSIVE ATTACK, MY BLOODY VALENTINE oder THE XX verleihen der kommenden Ausgabe eine spürbare Gravitas. Das wirkt jedoch nie wie bloße Nostalgie, sondern vielmehr wie ein bewusstes In-Beziehung-Setzen von Einfluss, Stilabgrenzung und musikalischem Erbe.
Gleichzeitig bleibt das Festival seiner Gegenwartsverliebtheit treu. Namen wie DOJA CAT, PINK PANTHERESS, ADDISON RAE oder SKRILLEX markieren die Schnittstellen zwischen Pop, Playlists und Clubsound – und sorgen dafür, dass sich das Primavera weiterhin als Seismograf aktueller Entwicklungen versteht.
Auch abseits der Headliner zeigt sich das Booking gewohnt vielschichtig: Zwischen Indie, Post-Punk, Global Pop und Elektronik entsteht ein Programm, das weniger auf klare Genregrenzen setzt als auf Übergänge und Reibungspunkte.
Dazu kommt das erprobte Konzept, die Stadt selbst mit einzubeziehen: Mit zusätzlichen Shows und Clubnächten verteilt sich das Festivalgeschehen erneut über ganz Barcelona und macht das Primavera zu mehr als nur einem klassischen Weekender.
Unterm Strich bleibt das Primavera Sound 2026 damit genau das, was man erwartet – und doch schwer greifen kann: ein Line-Up als Statement darüber, wie Popkultur gerade funktioniert.
Datum: 4.–6. Juni 2026
Ort: Parc del Fòrum, Barcelona
Zuschauer: ca. 70.000 pro Tag
Line-up: 2HOLLIS • ADDISON RAE • AGRICULTURE • A GUY CALLED GERALD • AHADADREAM • AIKO EL GRUPO • ALEX G • AMAARAE • ANNA VON HAUSSWOLFF • ANTHONY NAPLES • ASHNIKKO • AURORA HALAL • BAD GYAL • BARRY B • BAXTER DURY • BEATRICE M. • BEN UFO • BERLIOZ • BESTIA BEBÉ • BEVERLY GLENN-COPELAND & ELIZABETH COPELAND • BIG THIEF • BLOND:ISH • BLOOD ORANGE • BRÍGHDE CHAIMBEUL • BUSCABULLA • CALL SUPER • CAMERON WINTER • CARA DELEVINGNE • CAROLINE • CARL COX • DJ MARCELLE • DJ NOBU • DIJON • DOJA CAT • ECCO2K • EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN • ETHEL CAIN • FAKEMINK • FATHER JOHN MISTY • FEMTANYL • FCUKERS • FLORENCE ROAD • GELLI HAHA • GISELA JOÃO • GORILLAZ • GRACE IVES • GUEDRA GUEDRA • GUITARRICADELAFUENTE • IGLOOGHOST • JADE • JIMENA AMARILLO • JOAN LA BARBARA • JOSEPH CAPRIATI • JUICY BAE • KI/KI • KNEECAP • KNOCKED LOOSE • LAMBRINI GIRLS • LAS PETUNIAS • LITTLE SIMZ • LOLA YOUNG • LUCRECIA DALT • MAC DEMARCO • MARINA • MARK WILLIAM LEWIS • MASSIVE ATTACK • MATMOS • MECHATOK • MEN I TRUST • MERZBOW • MOHAMMAD REZA MORTAZAVI • MY BLOODY VALENTINE • NEWDAD • NESKA • NINAJIRACHI • OKLOU • OLI XL • OVERMONO • PANDA BEAR • PAVLA • PEGGY GOU • PINKPANTHERESS • RALPHIE CHOO • RASHAD BECKER • RAVYN LENAE • RENALDO & CLARA • RILO KILEY • ROJUU • ROLE MODEL • RUSOWSKY • SAFETY TRANCE • SHLOHMO • SIX SEX • SKRILLEX • SKULLCRUSHER • SLOWDIVE • SMERZ • SOMOS LA HERENCIA • ST. FRANCES • TEXAS IS THE REASON • THE CURE • THE NEW EVES • THE SOPHS • THE XX • THESE NEW PURITANS • TOUCHÉ AMORÉ • U.R.TRAX • UNDERGROUND RESISTANCE • VIAGRA BOYS • WATER FROM YOUR EYES • WET LEG • YARD ACT • ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
