AUSGESTORBEN – Planetenübergabe

Wenn man wie ich die heilige Grenze des Älterwerdens überschritten hat (wie alt genau, wird natürlich nicht verraten), wird das Durch- und Langschlafen zur täglichen Herausforderung. Vorbei sind die Zeiten, in denen man am Wochenende einfach mal bis mittags schlafend im Bett liegen konnte. Noch schlimmer: Um kurz vor sechs Uhr wacht man plötzlich ganz ohne Wecker auf. Egal, wann man ins Bett gegangen ist.

Insofern spricht mir die Songzeile „Bitte, bitte, lass mich schlafen – ich will nur liegen und was träumen“ von Jens Rachuts neuer Band AUSGESTORBEN aus der Seele.

Überhaupt wirken die Texte – wie so oft bei Jens Rachut – auf der einen Seite sehr einfach, besitzen auf der anderen aber immer diesen kryptischen, teils nachdenklichen Charakter. Musikalisch ist das recht typischer Punkrock mit allerlei Gitarrensoli. Einerseits also nichts Neues, andererseits genau das, was man an Jens-Rachut-Bands so schätzt. Seine Fans werden daher auf keinen Fall enttäuscht sein. Und die wenigen, die noch nie etwas von Jens Rachut gehört haben, sollten auf jeden Fall mal reinhören.

Zu einer kompletten Rezension müsste jetzt eigentlich noch eine Auflistung aller Jens-Rachut-Bands sowie der Bands seiner aktuellen Mitstreiter gehören. Doch das würde die Zeichenzahl wahrscheinlich verdreifachen. Deshalb gebe ich lieber den Tipp aus, beim Einschlafen statt Schafe zu zählen all diese Bands Revue passieren zu lassen. Vielleicht klappt’s ja!

AUSGESTORBEN auf Tour:



18.06.26 Magdeburg, Datsche

19.06.26 Berlin, Neue Zukunft

20.06.26 Berlin, Neue Zukunft

01.10.26 Trier, Mergener Hof

02.10.26 Reutlingen, Horst Klub

03.10.26 CH-Basel, Quarterdeck

04.10.26 CH-Zürich, Helsinki Club

07.10.26 AT-Wien, Chelsea

08.10.26 Regensburg, Mälzerei

09.10.26 Karlsruhe, Alte Hackerei

10.10.26 Frankfurt, AU

10.12.26 Hamburg, Molotow

11.12.26 Kiel, Hansa 48

12.12.26 Lübeck, Treibsand