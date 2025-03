ZONA 84 / TORPEDO MAYER – Hermanos (Split-7″)

Ein bewährtes Mittel, die gegenseitige Zuneigung zweier Bands der Öffentlichkeit zu präsentieren, ist die gute, alte Split-EP. So auch auf der hier vorliegenden Seven-Inch. „Hermanos“ besiegelt die Freundschaft von TORPEDO MAYER aus dem Ruhrpott und ZONA 84 aus dem argentinischen Rosario. Geografisch mögen zwischen diesen beiden Kapellen zwar mehrere tausend Kilometer liegen, in ihrer Liebe zum Punkrock sind sie hingegen vereint. Warum bei der Covergestaltung ausgerechnet ein Leuchtturm herhalten muss, obwohl keine der Bands aus einer Küstenregion kommt, ist mir ein Rätsel, vielleicht schlagen sich hier jedoch die bleibenden Eindrücke von der Rock’n’Roll-Butterfahrt nieder, auf der sich die Formationen einst kennengelernt haben. Aber auch sonst hätte ich TORPEDO MAYER eigentlich weiter nördlich auf der Deutschlandkarte verortet, denn musikalisch erinnern mich ihre Beiträge „Bebra“ und „Genokokken“ eher an die Bands von den „Hamburger Schmuddelkinder“-Samplern, die das Label Vince Lombardy Highschool Records in den 90ern veröffentlicht hat. Schöner, unaufgeregter Punkrock mit dem gewissen Etwas. ZONA 84 dürften auch hierzulande inzwischen vielen aufgrund ihrer ausgiebigen Touraktivitäten bekannt sein. Ihr erster Beitrag „Los Engañados“ ist ein richtig schöner Midtempo-Song mit tollen Melodien und südamerikanischer Leichtigkeit. „Una Oportunidad“ kenne ich bereits als Live-Version vom letztjährig erschienenen „Danke Bitte Live“-Album, doch auch als Studio-Variante macht der Song eine gute Figur. An dieser Stelle also ein doppeltes „Ahoi“, ihr Landratten!

