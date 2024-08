ZONA 84 – Danke Bitte Live

Die argentinischen Punkrocker ZONA 84 sind mittlerweile auch in unseren Breitengraden keine gänzlich Unbekannten mehr. Einen großen Anteil hieran hat mit Sicherheit das Label Pauli Punker Records, welches hierzulande nicht nur ihre Platten vertreibt, sondern inzwischen auch mehrere Deutschlandtouren für die Band auf die Beine gestellt hat. Insofern lag die Veröffentlichung eines Live-Albums quasi auf der Hand – zumal sich die jüngst stattgefundene Jubiläumstour anlässlich des 30. Bandgeburtstages regelrecht hierfür aufgedrängt hat. Demzufolge wird auf „Danke Bitte Live“ ein 14 Song starker Querschnitt durch das Schaffen von ZONA 84 geboten, angefangen vom Frühwerk „El funeral“ über das von der Split-EP mit DRITTE WAHL bekannte „Siempre es no“ bis hin zu aktuellen Stücken wie „Anticristo“. Zudem wird mit „30 anos“ das eigene Jubiläum gewürdigt, und das deutschsprachige „Danke, bitte, tschüss“ darf natürlich ebenso wenig fehlen die die Rock´n´Roll Butterfahrt-Hymne „Helgoland“. Da die Aufnahmen zudem über eine exzellente Soundqualität verfügen, vergisst man stellenweise fast, dass es sich hier um Livemitschnitte handelt und fühlt sich eher an eine Art Best of Album erinnert – lediglich wenn in den Leadgitarrenparts der Sound ein wenig dünner wird und wenn die Resonanzen des Publikums vernehmbar sind, tritt der Unterschied zu einer Studioaufnahme zu Tage. Wer sich bei zukünftigen ZONA 84-Konzerten also am Merchstand wiederfindet und überlegt, welchen Tonträger er oder sie sich als Andenken mit nach Hause nehmen sollte, findet in „Danke Bitte Live“ somit möglicherweise das perfekt passende Kleinod.

Meine Bewertung