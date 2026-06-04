Traumzeit Festival 2026

Denkt man an Duisburg, kommt einem vor allem der MSV und typisches Ruhrpott-Feeling in den Sinn. Doch seit einigen Jahren gesellt sich ein nicht mehr ganz so kleines Festival dazu, welches neben einem fein kuratierten Lineup vor allem mit einer fantastischen Industriekulisse punkten kann. Das ehemalige und schon länger stillgelegte Hüttenwerk bietet Bühnen an ganz außergewöhnlichen Orten wie z.B. Gießhalle, Gebläsehalle und Gasometer-Bühne. Abends wird es dann ganz besonders, wenn die ganze Anlage durch spektakuläre Lichtinszenierungen des englischen Künstlers Jonathan Park erstrahlt.

Das Lineup braucht sich aber keineswegs hinter der tollen Kulisse zu verstecken. Die Headliner MEUTE, KETTCAR und APPARAT werden durch eine bunte Mischung ergänzt: GRANDBROTHERS locken mit mit ihrer wunderschönen Klavier-meets-Elektro-Variante, MARATHON aus den Niederlanden und SPRINTS aus Irland bringen rotzigen, intensiven Post-Punk mit. DRESSED LIKE BOYS aus Belgien beglücken mit tollen Melodien und sorgen, vor allem bei den ruhigeren Stücken, für den einen oder anderen Gänsehautmoment. Nicht nur, aber vorwiegend die jüngeren Besucher:innen können sich über MARLO GROSSHARDT (mit starken politischen Messages) und BETTEROV freuen, zwei der angesagtesten deutschen Acts.

Insgesamt werden rund 40 Bands an den drei Tagen auftreten. Abgerundet wird das Programm unter anderem durch Aftershowpartys, Yoga Sessions und Führungen durch die Hochöfen. Campen kann man dort auch und die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird durch Shuttle-Busse erleichtert.

Das Traumzeitfestival bringt Duisburg popkulturell auf die Landkarte – checkt das unbedingt mal aus und lasst euch von den ganz besonderen Atmosphäre verzaubern!

Datum: 19.–21. Juni 2026

Ort: Landschaftspark Duisburg-Nord

Mehr Infos: https://www.traumzeit-festival.de

Line-up: AMISTAT, APPARAT, BETTEROV, BLACKOUT PROBLEMS, FLORENCE ROAD, GRANDBROTHERS, INTERNATIONAL MUSIC, KETTCAR, LARA HULO, MARATHON, MARLO GROSSHARDT, MEUTE, MOLA, OH VOYAGE, SPRINTS, TAKESHI’S CASHEW, WHITE LIES, …