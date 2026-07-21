THE BLOOD ARM – Bomb Romantics

„Do I have your attention?“, fragen THE BLOOD ARM direkt zu Beginn von „Bomb Romantics“. Und ja, natürlich, die habt ihr! Schon beim Anblick des Bandnamens kommen diese guten Gefühle von mehr als 20 Jahren auf, als ein Sound über die Welt schwappte, der die Alternative-Szene umwälzen sollte. THE BLOOD ARM, die so dermaßen nach Briten klingen, dass man einfach nicht glauben kann, dass sie aus dem sonnigen L.A. kommen, brachten 2002 diesen Banger schon einmal heraus. Auf 1000 Kopien limitiert (einfach aus Geldgründen) und hernach komplett vergriffen. Jetzt endlich ist „Bomb Romantics“ wieder erhältlich und überall hörbar, wo gute Musik geschätzt wird.

13 Tracks voller Kraft, Wut und Freude, die vom ersten Moment an fesseln und begeistern, zurückversetzen in die Anfänge des Jahrtausends und dennoch in dieses Jahr so gut passen, als wäre das Album hierfür gemacht worden. Und obwohl seit zehn Jahren keine neue Musik aus den Boxen zu uns drang, macht „Bomb Romantics“ Spaß wie am ersten Tag, als man von diesem Album und dieser Band erfuhr.

Das gesamt Album ist wie ein Paukenschlag direkt in die Gehörgänge, lässt keine Fragen offen, hämmert sich ins Hirn und reißt mit der ersten Sekunde mit, hält den Griff fest und es gibt eigentlich kein Entkommen vor dieser Perfektion von Indie-Alternative-Punk-Rock, um es mal etwas kompliziert zu umschreiben. Es bleibt weiterhin nicht überraschend, dass FRANZ FERDINAND sie bei ihrem ersten L.A.-Konzert als Vorband spielen ließen.

Irgendwo zwischen THE WOMBATS, THE KILLERS, BLOC PARTY und Co finden THE BLOOD ARM ihren wohlverdienten Platz und sind eindeutig gewillt, ihn zu verteidigen.

Eine wunderschöne Zeitreise in die Zeit, als ich selbst noch in den kleinen Clubs stand, in denen der Schweiß von der Decke troff. Good old times!

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