OXXON – And don´t forget to Rock´n´Roll!

Seit 30 Jahren machen OXXON mittlerweile Musik. Zumindest auf überregionaler Ebene dürften trotz dieser durchaus respektablen Zeitspanne jedoch trotzdem nicht all zu viele Menschen von der Band aus Stuttgart Notiz genommen haben, denn was die Veröffentlichung von Tonträgern betrifft waren sie bislang lediglich auf DIY-Ebene unterwegs. Das hier vorliegende Werk „And don´t forget to Rock´n´Roll“ wurde wohl ursprünglich ebenfalls vor zwei Jahren als Silberling in Eigenregie veröffentlich, nun aber noch einmal als Vinylversion beim Label Smith & Miller Records neu aufgelegt. Zu hören gibt es eine Mischung aus Punkrock und Rock´n´Roll. Das Gitarren-Solo im Opener „My way“ ließ mich direkt an SOCIAL DISTORTION denken, doch diesem (zugegebenermaßen hochgegriffenen) Vergleich halten OXXON im Endeffekt nicht stand. Das liegt vielleicht auch daran, dass ihre Stücke stellenweise etwas langatmig wirken. So sind hier Songlängen um die 4 Minuten die Regel. Mit etwas mehr Energie und Spritzigkeit hätte der Song „Driving 2.0“ beispielsweise auch durchaus als TURBONEGRO-Stück durchgehen können, aber in seiner jetzigen Form kommt er leider nicht so richtig aus dem Quark. Das melancholische „Love is gone“ kann mich wiederum auf ganzer Linie überzeugen. Es bleibt jedoch das insgesamt Gefühl, dass ein wenig mehr Gradlinigkeit dem Album gut getan hätte.

Meine Bewertung