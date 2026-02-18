BIANCA STÜCKER & MARC BENECKE – Abysmal affairs

Bereits zum vierten Mal tun sich BIANCA STÜCKER und MARC BENECKE zusammen, um ihre eigenen, sehr besonderen Coverversionen bekannter (Szene-)Hits zum Besten zu geben. Medieval-Mystic trifft auf Dark Folk, der sich wiederum mit elektronischem Dark Wave zu messen wagt. Ob nun die EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN („Sabrina“), NICK CAVE („Henry Lee“) oder ELVIS PRESLEY („I’m so lonesome I could cry“) – das Duo schafft es, jedem dieser Songs neues, unerwartetes Leben einzuhauchen, sie teilweise neu zu erfinden, ohne dabei aber dem eigentlichen Erfinder den verdienten Tribut zu zollen. Insbesondere die verwendeten Instrumente lassen die Lieder in neuem Glanze erstrahlen, obwohl diese ja nun eher aus einer längst vergangenen Zeit stammen.

Aus ELVIS PRESLEYs Einsamkeitshymne machen BIANCA STÜCKER & MARC BENECKE einen frühmorgendlichen Kehraussong aus der Lieblingskneipe, gelassen, getragen und irgendwie trunken – vor welchem Gefühl sei einmal dahingestellt. Hierbei ergänzen sich Stücker und Benecke mit ihren Stimmen ganz hervorragend, deckt sie doch das klassische, künstlerische Element ab, während er eher der kühle, dunkle Geschichtenerzähler ist.

Alle drei Cover sind für sich alleine schon kleine Kunstwerke, zusammen bilden sie eine sehr starke EP, die sicherlich nicht nur in der schwarzen Szene Freund:innen finden wird.

Glücklicherweise belassen es BIANCA STÜCKER & MARC BENECKE nicht nur bei den drei Songs, sondern bieten zu zweien noch Cover-vom-Cover-Versionen an – so fröhlich hat man EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN wohl selten gehört wie von SOLAR FLAKE. Und auch QNTAL können „Henry Lee“ noch einmal mehr avantgardistische Power einflößen.

So ist „Abysmal affairs“ eine kurze, aber großartige EP geworden, die die letzten drei noch einmal interessanter und die Hoffnung auf Nummer 5 noch größer macht.

Meine Bewertung