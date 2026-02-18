MAGDA NOVELS – Vol. 1 Shadow work

Die schwedische Singer-Songwriterin Magda Anderson lädt uns mit ihrem Album „Vol. 1 Shadow work“ zum Träumen ein. Gleich im Opener „Over the moon“ kommt ihre wunderschöne Stimme voll zum Tragen und begleitet uns zehn Songs lang. Und im Gegensatz zum etwas düster geratenen Artwork des Plattencovers, ist die Musik zwar melancholisch, aber auch extrem hoffnungsvoll. Mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich mir MAGDA NOVELS anhöre.



Das Ganze könnte man grob als folkigen Indiepop bezeichnen. Aber damit wird man der Musik wahrscheinlich nicht wirklich gerecht. Im Pressetext wird die Musik so bezeichnet: „Skandinavischer Noir trifft auf Nashville-Grit“. Und wenn man sich „Leaves“ anhört, trifft das auch voll zu, denn der Song hätte damals super in die Twin Peaks-Fernsehserie gepasst. Abgerundet wird das Album mit einem Cover und zwar „You had time“ von ANI DiFRANCO, welches sich nahtlos in das sehr runde Album einfügt.

Meine Bewertung