1. Nürnberg Punk Fest 2026

Ein neues Punk-Festival? Braucht es das? Und wie es das braucht! Natürlich gibt es deutschlandweit schon so einige Festivals, die sich ganz dem Pogo widmen, aber die sind meistens draußen und im Sommer. Nun gibt es endlich auch im Süden Deutschlands ein Indoor-Punk-Festival. Mit dem Namen „Nürnberg Punk Fest“ war man zwar nicht sonderlich originell, aber dafür wissen alle sofort Bescheid, um was es geht – nämlich voll auf die 12!

Die Veranstalter*innen sind keine Neulinge auf dem Gebiet. Das Wasted Open Air und das KNRD-Fest, zwei fränkische Festivals, die sich grob dem Punk, Stoner Rock und Hardcore verschrieben haben, machen jetzt gemeinsame Sache und bieten an zwei Tagen im Februar 30 Bands zum Besten.



Als Ort wählten sie quasi eine Punk-Institution in Nürnberg. Im ehemaligen, selbstverwalteten Komm traf sich in den 80er und 90er Jahren die hiesige Alternative- und Punk-Szene Nürnbergs. Inzwischen ist das Haus zwar in städtischer Hand und nennt sich Künstlerhaus Nürnberg, jedoch ist der alte Vibe trotz Umbau immer noch vorhanden. Auf jeden Fall ist das Ganze total zentral, quasi gegenüber vom Hauptbahnhof, und am Eingang zur Stadt befindet sich das Künstlerhaus.



In drei Sälen wird dabei gefeiert werden. In den größten passen 500, in die beiden kleinen jeweils 200 Zuschauer*innen. Die ersten Bands sind bereits bestätigt, so gibt es z.B. mit POGENDROBLEM, BIKINI BEACH und DYSE namhafte Bands aus Deutschland. Internationales Flair ist natürlich auch vorhanden: MARIA ISKARIOT und MARCH aus Belgien, PMX und RANDOM HAND aus UK und den SVETLANAS aus Italien. Abgerundet wird das Line-Up von einer handvoll regionalen Bands. Da aber erst gut die Hälfte der Bands stehen, kann da bestimmt noch die eine oder andere Perle dazu kommen. Die Punk-Bandbreite ist auf jeden Fall enorm. Von Fun Punk, über Ska Punk, Hardcore, Postpunk, Garage Punk u.v.m. ist wirklich für jeden was dabei. Von daher checkt das neue DIY-Festival auf jeden Fall aus, bestimmt auch lohnenswert, wenn ihr nicht aus dem Süden Deutschlands kommt.

Datum: 20./21. Februar 2026

Ort: Künstlerhaus Nürnberg, Königstraße 93, 90402 Nürnberg

Line-Up: BIKINI BEACH • BSK • BUDS. • CAVA • DÄÄCHT • DRYAS LEAF • DŸSE • ENDLICH SCHLECHTE MUSIK • FLUFFY MACHINE • GHETTO JUSTICE • GÜNTHER BLINKT • HOUSEPARTY • JANE DOE • LÜT • MALM • MARCH • MARIA ISKARIOT • MESS OF MANKIND • MIDWICH CUCKOOS • NOT ON TOUR • PMX • POGENDROBLEM • RANDOM HAND • SIKK LIKKZ • STRAIGHTLINE • SVETLANAS • SYFF • WAR • WORST ADVICE



Für weitere Infos geht’s hier zur Homepage.