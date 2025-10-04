Rolling Stone Beach 2025

Im November wird die Ostsee zum Treffpunkt für Musikfans: Zum 16. Mal findet das Rolling Stone Beach statt – ein Club-Festival, das große Namen und intime Konzerte an einen besonderen Ort bringt. Vier Indoor-Bühnen, vom kleinen Raum bis zum Baltic Festsaal, dazu Lesungen, Gespräche und After-Show-Partys bis tief in die Nacht.

Das Besondere: Alles spielt sich im Ferienpark direkt am Strand ab. Wer zwischen den Konzerten abschalten will, geht spazieren, springt in den Pool, entspannt in der Sauna oder nutzt die Angebote von Bowling über Billard bis Airhockey. Mehrere Restaurants sorgen dafür, dass man das Gelände kaum verlassen muss.

Die Unterbringung erfolgt im Apartment oder im Hotel – praktisch für alle, die ein komplettes Wochenende hier verbringen wollen. Auch Familien sind willkommen: Kinderbetreuung und Babysitterservice machen es möglich, Nachwuchs und Festival unter einen Hut zu bringen.

Rolling Stone Beach ist kein lautes Massen-Event, sondern ein Festival mit kurzen Wegen, intensiven Konzerten und dem Meer als Kulisse. Ein Wochenende zwischen Musik, Lesungen und Herbstluft – in Schleswig-Holstein, direkt an der Ostsee.

Datum: 21./22. November 2025

Ort: Ferienpark Weissenhäuser Strand, Seestr. 1, 23738 Wangels

Zuschauer: ca. 4.000

Line-Up: AMOS THE KID • BILK • BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB • BOB MOULD BAND • CHUCK PROPHET & HIS CUMBIA SHOES • DEADLETTER • DIE STERNE • DUBINSKI • FINN FORSTER • FRISKA VILJOR • HAMISH HAWK • JOAN AS POLICE WOMAN • JON SPENCER & BAND • JUNODREAM • MARY IN THE JUNKYARD • MOGWAI • MRCY • MY UGLY CLEMENTINE • NIGHT MOVES • NICHTSEATTLE • NYSSA • OLD MERVS • PICTURE PARLOUR • ROO PANES • STELLA BRIDIE • THE TRUFFAUTS • WE ARE SCIENTISTS

