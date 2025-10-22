Blueprint nun auf instagram!

Ja, wir wissen’s: Das mit Instagram hatten wir schon mal. Hat damals ungefähr so funktioniert wie ein Nokia 3310 mit Touchscreen. Aber was soll’s – zweiter Anlauf, neues Spiel.



Ab sofort findet ihr uns unter @blueprint_fanzine



Dort gibt’s Updates zu neuen Artikeln, Konzertberichten, Interviews und allem, was uns sonst noch so in die Finger kommt.

Erwartet bitte keine perfekt kuratierten Flatlays oder Filter in Pastellfarben.

Wir bleiben lieber beim echten Leben: schrammelig, laut und manchmal mit Bierfleck.



Also: kommt rum, guckt rein, sagt Hallo – oder tut so, als wär’s euch egal.

Wir merken uns die Namen trotzdem. 😏