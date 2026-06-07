ROTTING SYSTEM – Bastards of Istanbul (7″)

Nachdem die Trüffelschweinchen von Smith & Miller Records bereits im vergangenen Jahr mit den OFISBOYZ eine Band aus Istanbul ans Tageslicht gezerrt hat, legen sie nun mit ROTTING SYSTEM einen weiteren Rohdiamanten vom Bosporus frei. Und diese geben auf ihrer EP „Bastards of Istanbul“ von der ersten Sekunde an Vollgas! Der Opener „The garden of eden“ erinnert mit treibendem Schlagzeug und vom Thrash Metal inspirierten Gitarren an die Hochzeiten des guten, alten UK Hardcore. GBH, DISCHARGE, BROKEN BONES, you name it… Die anderen drei Songs stehen dem in nichts nach: Hochenergetische Hardcore-Punk Granaten, die es trotz ihrer überschaubaren Songlängen von um die zwei Minuten immer wieder schaffen, kleine Rafinessen einzubauen – sei es ein Breakdown, ein Sprachsample oder ein knackiges Gitarren-Solo. Dass ROTTING SYSTEM dabei in ihren Texten kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern sich klar gegen Ausbeutung und Unterdrückung positionieren, muss bei Songtiteln wie „Under the guillotine“ wohl nicht noch extra erwähnt werden. Was für ein Brett!

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