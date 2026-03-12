Als THE NØ! Ende letzten Jahres mit der Single „Das Leben ist schön“ einen Vorgeschmack auf ihr neues Album veröffentlicht haben, drängte sich kurz der Verdacht auf, dass die Hamburger dem Ska-Punk abgeschworen und sich stattdessen dem Early Reggae zugewandt haben. Doch bereits die ersten Takte auf „Unerhørt“ geben Entwarnung: „Golfplatzhooligans“ ist ein regelrechter Gassenhauer, der verzerrte Gitarren, Offbeats und typisch norddeutschen Humor vereint. Auch weitere Lieder wie „Ich mag ich nicht“, „Denken ist gefährlich“, „Ich bleib im Bett“ oder „Fußball, Du bist ein Arsch“ bieten gewohnte Kost und führen das NO LIFE LOST-Erbe nahtlos fort. Doch dazwischen lassen die Altona 93 Fans auch immer wieder andere Facetten durchschimmern. Neben dem eingangs erwähnten „Das Leben ist schön“ wären da vor allem das zwischen Piano-Ballade und Hardrock schwankende Stück „Supertyp“ zu nennen, sowie der Rausschmeißer „Der Tapezierer“, den ich einfach mal als Versuch einer Metal-Persiflage interpretiere. Somit ist dieses Album eine überaus unterhaltsame Angelegenheit geworden. Oder wie THE NØ! ja voller hanseatischer Bescheidenheit im Untertitel des Albums selber behaupten: Ihre schönsten Songs bis jetzt.

Meine Bewertung