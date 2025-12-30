THE NØ – Das Leben ist schön (7″)

Neuer Name, alte Lieder – so könnte man die im vergangenen Jahr erschienenen LP „Melodien für Momente“ von THE NØ zusammenfassen. Die Best of-Zusammenstellung stellte zugleich eine Art Neuanfang der zuvor unter dem Namen NO LIFE LOST agierenden Band dar, die sich nach einigen personellen Veränderungen neu aufgestellt hat. Die hier vorliegende Single „Das Leben ist schön“ ist nun die erste Veröffentlichung in dieser Konstellation und birgt zugleich eine kleine Überraschung: Anstatt des typischen Ska-Punk Sounds, den man von den Hamburgern gewohnt ist, werden hier plötzlich relaxte Töne angeschlagen. Vielmehr handelt es sich bei dem Titeltrack um eine schöne Early Reggae-Nummer, die trotz all der Unwägbarkeiten im Alltag an die Sonnenseite des Lebens erinnert. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Track auf der B-Seite, bei dem es sich eine eingedeutschte Version des Northern Soul-Klassikers „7 days too long“ handelt, welcher im Original von CHUCK WOOD stammt. Bleibt die Frage, ob THE NØ diesen Stil zukünftig weiterverfolgen, oder sich perspektivisch wieder in Richtung 2Tone und Ska-Punk orientieren. Spätestens im März 2026 wissen wir mehr, denn für da ist ein neues Album angekündigt.

