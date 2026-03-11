YAMIRAH‘S SOLAR EXPLORERS – Andromeda galaxy

Die Andromedagalaxie ist mit rund 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung die am nächsten zur Milchstraße gelegene Spiralgalaxie. Sie ist gleichzeitig das entfernteste Objekt, das unter guten Bedingungen ohne technische Hilfsmittel mit bloßem Auge beobachtet werden kann.

Dieser Ort wird für Erdenbewohner also wohl für immer unerreichbar bleiben. Zumindest mit Hilfe der Musik versuchen YAMIRAH‘S SOLAR EXPLORERS auf ihrem gelungenem Debütalbum „Andromeda galaxy“ die Reise dorthin anzutreten.



Das in Berlin beheimatete Trio startet als eine eingängige Version von jazzig-smoother, dabei aber

fesselnder Klangästhetik. Polyrhythmische Strukturen lassen am Ende meist eine assoziative, leichtfüßig-entrückte Stimmung entstehen. Groovy, spacig, entspannt. In einem sonnigen Nebel gehüllt wird diese helle

Soundlandschaft hin und wieder gebrochen durch etwas unheilvollere Töne, die eine subtile Dunkelheit in den ansonsten verträumten Space-Trip bringen. Oder habe ich in letzter Zeit vielleicht zu viele David Lynch-Produktionen geschaut? Mag sein. Wie überhaupt das ganze Album sehr cineastisch auf mich wirkt.

Die mit viel Reverb aufgenommenen Gitarrenparts lassen manchmal an Khruangbin erinnern. Um mal einen Vergleich zu aktueller Musik herzustellen. Aber das hat das Album gar nicht nötig.



Die Musik lässt sich meiner Meinung nach in keine genaue Genre-Schublade packen. Klar, die Basis ist dieser Pop-Jazz-Ansatz. Auch sind oft Einflüsse des Fusion Jazz der 70er, aber auch von Indierock, Klassik wie auch von Soul zu erkennen. Dazu blitzen die 60er Jahre in Form von gewissen Psychedelic-Pop-Momenten und -Sounds auf.

Doch all diese Referenzen klingen insgesamt eher wie eine Hommage, das Ganze dabei aber schon gegenwärtig. Keine reine Retro-Musik, die eine bestimmte Musik-Ära wiederaufstehen lassen will. Das finde ich bemerkenswert, und man hofft, dass die Besatzung von YAMIRAH’S SOLAR EXPLORERS noch viele solch enspannte Galaxien auf ihrer klanglichen Forschungsreise entdecken wird!

