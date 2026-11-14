SPANDAU – Und zwar mit allen Konsequenzen

Ach, es gibt ja so Tage, manchmal auch Wochen, an und in denen man irgendwie am Leben (ver-)zweifelt. Kennt doch hoffentlich jede:r, oder? Und dann kommt ganz unverhofft Rettung: Ein neues SPANDAU-Album wird angekündigt und landet in meinen Händen.

Die Hamburger Band existiert mittlerweile über ein Vierteljahrhundert und einen Großteil dieser Strecke durfte ich sie auch schon begleiten. Über die Jahre hat sich der Sound von SPANDAU perfektioniert in mein Gehirn gebrannt und dennoch gelingt es ihnen auch mit dem neuen Album „Und zwar mit allen Konsequenzen“, zu überraschen, frisch und klar zu klingen – und natürlich auch ihre Botschaft dabei nicht zu vernachlässigen! So wie bei „Soll ich weiter mit dir reden?“, das die elementare Frage behandelt, ob man mit Menschen, die ihre Sätze mit „Ich habe nichts gegen Ausländer, aber …“ beginnen, noch reden sollte, warum ja und warum nein. Endgültig beantworten kann und will der Song das aber auch nicht.

Überhaupt erzählen SPANDAU mal wieder vom und aus dem Leben, von schönen und nicht so schönen Momenten, von Freundschaften und Selbstzweifeln. „Wie lange noch?“, fragen SPANDAU in einem ihrer Songs – und diese Frage lässt sich auf so viele Situationen anwenden, wenn doch schon einige Lebensjahre hinter einem liegen und dennoch die Zukunft irgendwo noch zu strahlen scheint. All diese Gedanken spiegeln sich in den Songs von „Und zwar mit allen Konsequenzen“.

Musikalisch sind sich SPANDAU treu geblieben, spielen sie doch Indie mit Punkattributen und Popelementen, wagen sich auf dem neuen Album aber auch einmal an andere Klänge heran („Paralleluniversum“), mal sind sie drückend, mal fast feingliedrig und zart („Was hat man vor?“), immer wieder aber bricht diese hymnische Gitarre durch (besonders gut zu erkennen bei „Zerstochen“) und lässt immer wieder die Sonne aufgehen, sieht die Welt auch dunkel aus. Die Texte dieser Band bieten sowieso wie üblich jede Menge Mitsingpotential, so, wie man es von ihnen kennt. Und das zieht sich bis zum letzten Song durch: „Am Ende immer eigentlich!“ Und apropos am Ende … Am Ende dieses Albums wünscht man sich noch den ein oder anderen weiteren Song. Einfach, damit es weitergeht. Also nochmal von vorn. Und am Ende, um im Bild zu bleiben, ist man froh, dass es Bands wie SPANDAU gibt, die den Tag und das Gemüt einfach heller machen.

Meine Bewertung