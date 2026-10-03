Wer im November an die Ostsee fährt, hat vermutlich nicht als Erstes ein Musikfestival im Sinn. Am Weissenhäuser Strand gehört beides inzwischen ziemlich selbstverständlich zusammen: In der Ferienanlage finden auch in den kalten Monaten regelmäßig Festivals unterschiedlichster Couleur statt. Beim ROLLING STONE Beach treffen vom 13. bis 14. November wieder Indie, Alternative und Pop auf Hotelzimmer, Ferienwohnungen und die Ostsee direkt vor der Tür.

Das hat durchaus seinen eigenen Charme. Apartments für die Familie oder die Tour mit den Jungs oder Mädels und Hotelzimmer für die Paare, statt langer Wege liegen die Bühnen gleich nebenan. Und wenn zwischen zwei Konzerten ein bisschen Zeit ist, kann man ans Meer, in die Sauna oder ins Schwimmbad. Festivalurlaub eben – nur etwas anders.

Musikalisch setzt die diesjährige Ausgabe auf eine Mischung aus alten Bekannten und neueren Entdeckungen. Zu den Veteranen gehören THE JESUS AND MARY CHAIN, die bereits seit 1983 zwischen Noise Rock, Shoegaze und Alternative unterwegs sind, THE NOTWIST, THE WALLFLOWERS, TORTOISE, ASH und KULA SHAKER. Selbst Bands wie RAZORLIGHT, MONEYBROTHER und HERRENMAGAZIN steuern mittlerweile schon schnurstracks auf die Silberhochzeit zu. Dazu gesellen sich Acts wie OH MY GOD! IT’S THE CHURCH, REALLY GOOD TIME, FLOWER FACE, BLAIR DAVIE, THE K’S, MARATHON, DOLPHIN LOVE, SOFY, MARTIN LUKE BROWN und ISE, zum bisher bestätigten Line-up werden wahrscheinlich auch noch einige Lesungen hinzukommen.

Und spätestens wenn man nach dem letzten Konzert nicht noch zur nächsten Unterkunft fahren muss, sondern einfach ein paar Meter weiter die Tür zum eigenen Apartment aufschließt, versteht man, warum dieses Festivalformat seinen ganz eigenen Reiz hat.



ROLLING STONE Beach 2026



Datum: 13./14. November 2026

Ort: Ferienpark Weissenhäuser Strand, Seestr. 1, 23738 Wangels

Zuschauer: ca. 4.000

Line-Up: THE JESUS AND MARY CHAIN • RAZORLIGHT • MONEYBROTHER • TORTOISE • HERRENMAGAZIN • OH MY GOD! IT’S THE CHURCH • REALLY GOOD TIME • FLOWER FACE • BLAIR DAVIE • THE K’S • THE NOTWIST • THE WALLFLOWERS • ASH • KULA SHAKER • WARHAUS • INTERNATIONAL MUSIC • PERSONAL TRAINER • DIE HEITERKEIT • MARATHON • THE HAUNTED YOUTH • KIWI JR. • DOLPHIN LOVE • SOFY • MARTIN LUKE BROWN • ISE



Weitere Infos und Tickets gibt es auf der Homepage des ROLLING STONE Beach.