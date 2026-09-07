Nürnberg Pop Festival 2026

Was für Hamburg das Reeperbahn Festival ist, ist für Nürnberg das Nürnberg Pop Festival. Und eigentlich braucht es die Vergleiche mit anderen Festivals schon länger nicht mehr, denn in den letzten Jahren ist das Festival immer größer und bekannter geworden und hat sich seinen eigenen Namen gemacht. Bereits zum 16. Mal findet es dieses Jahr statt und glänzt mit besonderen Spielstätten wie Straßenbahnen, Museen und Kirchen sowie einigen Outdoorbühnen wie z.B. der wunderschönen Katharinenruine. Neben den ganzen Bands gibt es auch noch die Pop Conference wo es Podiumsdiskussionen, DJ Kurse, Preisverleihungen, Linus Volkmann’s Pop Revue u.v.m. gibt.

Doch an erster Stelle steht die Musik und da gibt es mit MODESELEKTOR, OK KID, SPRINTS, ORBIT und CARI CARI so einige Hochkaräter unter den rund 100 Acts. Unsere Empfehlungen sind noch PERSONAL TRAINER (Indie-Rock aus den Niederlanden), SOFT LOFT (wunderschöner Indie-Pop aus der Schweiz), YNDLING (Dream-Pop aus Norwegen) und NILS KEPPEL (NNDW). Doch egal für was ihr euch entscheidet, die ein oder andere Neuentdeckung wird bestimmt dabei sein. Denn beim Nürnberg Pop haben schon so einige Bands vor ihrem Durchbruch gespielt, wie z.B. die PARCELS, VON WEGEN LISBETH, DRANGSAL und KAFFKIEZ. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, sichert euch lieber schnell Tickets, denn in den letzten Jahren war das Festival fast immer ausverkauft.

Acts: AARON, AGATHA IS DEAD!, AGHOGHO, ARTIO, BADLEIGH, BESLIK, BETWEEN MY HEAD AND HEART, BOONDAWG, BOY WITH APPLE, BROSIE, CARI CARI, CYBER, EMI X, FILIAH, GÜNTHERBLINKT, JOSY, JUGO ÜRDENS, KAULBÆRK, KORD, KOSMO, LAMAYA, LEAH MARLENE, LGOONY, LISKA, LUSTERBODEN, MAGDA, MARIUS DC, MELONBALL, MINA RICHMAN, MODESELEKTOR, NILS KEPPEL, OK KID, ORBIT, PANICBABY, PERSONAL TRAINER, RAUM27, ROWLI, SMELLO, SOFT LOFT, SPRINTS, TAPE TOY, UMWUCHTS TÄNZPALAST, YNDLING u.v.m.

Datum: 08.–10.10.2026

Ort: Nürnberg, diverse Clubs und Spielorte in der Innenstadt

Tickets: www.nuernberg-pop.com