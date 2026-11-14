DIE BUBEN IM PELZ – Menschen ohne Freunde

Der österreichische Dialekt spaltet ja so ein bisschen die Menschheit, oder? Die einen (wie ich) können sich kaum daran satt hören, an dieser latenten Überheblichkeit, die anderen müssen eher sofort den Raum verlassen.

Nun ja, wie dem auch sei. DIE BUBEN IM PELZ singen eben mit deutlichem österreichischen Einschlag – und der unterstützt auf „Menschen ohne Freude“ ganz hervorragend den morbiden Grundton, der stets mit einer guten Prise Humor versehen ist. Musikalisch erinnern sie mich immer mal wieder an ELEMENT OF CRIME, dieser leicht schunkelnde, leicht angetrunkene Sound und dazu Texte, die bspw. „Baby, i hob Sachen vor“ oder „i mach mi zum Deppen, nur für di“ lauten, all das auf einer Melange aus Liedermaching und Pop, sehr überzeugend.

DIE BUBEN IM PELZ bieten mit „Menschen ohne Freunde“ (was für ein Titel, btw.) wirklich gute Unterhaltung, obwohl die Themen durchaus alles andere als seicht unterhaltend sind. Das große Überthema sollte wohl mit „Das Leben“ benannt werden, denn die vielen Verzweigungen dessen behandeln die Texte dieses Albums. Mal bitterböse („I bleib am Mars“, was für eine wunderbare Vorstellung, sind wir doch mal ehrlich!), mal mit der schönsten Ironie („Kleine Tode in Berlin“), dann wieder fast wie TOM WAITS „I ruf den Teiffl“) und zum Schluss sogar nahe der Verzweiflung („Menschen ohne Freunde“): „i möcht reden, aber i will au net stören, sag, kennst du das?“ Ja, ich fürchte, das kenne nicht nur ich, sondern das kennen viele. Das ist mehr als traurig, aber wahr. Überhaupt nicht traurig wäre hingegen, wenn sehr viele Menschen dieses Album kennen würden.

Also: Hört rein und genießt DIE BUBEN IM PELZ.

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