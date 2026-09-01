Reeperbahn-Festival 2026

Ein Festival, das sich auf vier Tage und rund 30 Spielorte verteilt, ist zwangsläufig eine Zumutung – und genau darin liegt der Reiz des Reeperbahn Festivals. Wer sich vom Überangebot an Namen, Genres und Geheimtipps nicht abschrecken lässt, wird hier regelmäßig mit Entdeckungen belohnt. Zwischen kleinen Clubs, Bars und großen Bühnen trifft sich die internationale Popwelt: noch unbekannte Acts stehen neben Künstler, deren Namen längst über Hamburg hinausreichen. Und nicht selten sind es gerade die Konzerte in den unscheinbarsten Läden, über die man anschließend am liebsten erzählt.
Auch 2026 verwandelt sich St. Pauli wieder in ein riesiges Schaufenster der Gegenwart und Zukunft von Pop. Von Indie, Punk und Post-Hardcore über Hip-Hop, Elektronik und Singer-Songwriter bis zu experimentelleren Spielarten reicht das Programm. Dazu kommen Talks, Lesungen, Kunst, Film und Konferenzen – das Festival ist längst mehr als eine Ansammlung von Konzerten und zugleich ein ziemlich guter Seismograf dafür, was sich gerade in der internationalen Musiklandschaft bewegt.
Vom 16. bis 19. September 2026 heißt es deshalb wieder: Schuhe bequem, Tagesplan ambitioniert und genügend Platz für spontane Abzweigungen lassen. Denn die besten Entdeckungen stehen bekanntlich selten dort, wo man sie erwartet.
Acts: 1000 RABBITS, A MESS, AARON, AAYUSHI, ABSOLUTE TREAT, ADJUA, AGATHA IS DEAD!, ALEXIS TAYLOR, ALICE COSTELLOE, ALMOST MONDAY, ALT BLK ERA, AMELIE, AMISTAT, AMRI, ANDA MORTS, ANGELIC IN JEANS, ANNA VON HAUSSWOLFF, ANOTHER NGUYEN, ANTJE SCHOMAKER, ANTONÍ, ARANKAI, ARCY DRIVE, ASFAR SHAMSI, ATZUR, AUGUSTA, AVRAlIZE, BARAN KOK, BAYONNE, BELAKO, BERNSTEIN, BESLIK, BETTER JOY, BIG TRUCK, BIG WETT, BILLYRROM, BLANCHE BIAU, BLEACH TV, BLEECH 9:3, BLVTH, BOI PEPPERONI, BOUTIQUE FEELINGS, BOY WITH APPLE, BRUNO KAWELKE, CALID, CAN’T BE BLUE, CAPUZE, CARLA AHAD, CARLI, CEREN, CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE, CHARLIZE, CHARLOTTE COLACE, CHERICE, CHINESE AMERICAN BEAR, CINNAMON GUM, CISKA CISKA, CLARA JOHN, CLARA MANN, CLUB2, CONCRETE VEHICLES, CORY HANSON, COSMO’S MIDNIGHT, CULK, DANITSA, DAOUD, DAS BEAT, DAVID OST, DAY WE RAN, DAYTIME TV, DEA MATRONA, DEADWAX, DEARY, DELLA, DEMPSEY BOLTON, DERMOT HENRY, DESLIN AMI KABA, DEVERE, DIE CIGARETTEN, DIE LEUTE, DIE SAUNA, DIE STÖRUNG, DITTER, DOGBITE, DOGTEETH, DOLPHIN LOVE, DONNY BENÉT, DOTAN, DOV’È LIANA, DREAM WIFE, DREAMBOYS THE BAND, DROII, DRY SKIN, DYLAN JOHN THOMAS, EATME, EBOW, EFEU, ELFI, ELÍN HALL, ELLIS·D, ENA MORI, ENGLBRT, ENGLISH TEACHER, EOSINE, EV, EVAYA, EXCISE DEPT, FARAVAZ, FAT DOG, FAT HAMSTER AND KANG NEW, FELLA, FHEELS, FIONA-LEE, FIRST MOTE, FLOSS, FREUNDLICH, GANNA, GANS, GB, GBR, GIA MARGARET, GIGI GIRLS, GIRL IN THE YEAR ABOVE, GIZMO, GLAZYHAZE, GREEN STAR, GRELL, GRETEL, GRIM104, HALLER, HANA LILI, HAND OF JUNO, HANK, HARRY LYON, HEADSEND, HEIDI CURTIS, HETTA, HETTA FALZON, HIDDEN GEMZ, HIQPY, HOLLI, HUKIES, HVOB, IB-SX-JAUR, INTREPID, IPEK IPEKCIOGLU, ISABEL VAN GELDER, JACK DEAN, JACK GRAY, JAMAICA MOANA, JAMES EMMANUEL, JASHIM, JERUB, JESPER MUNK, JEWLS, JO THE MAN THE MUSIC, JOSI MILLER, JOSY, JOVAN, JULE, JULE X, JULIAN TAYLOR, JULIANNA RIOLINO, JUST FOR FUN, KAAT VAN STRALEN, KAREN DIÓ, KARL, KAZDOURA, KAZHANNA, KELLY MCMICHAEL, KEO, KIIRAS, KKOKI, KOJAQUE, KOKONELLE, KOSMONAUCI, KOYOT, KURPARK, LA AMENAZA CONSTANTE, LAUREN AUDER, LAURIE WRIGHT, LE PARODY, LE REN, LEA KAMPMANN, LES SHIRLEY, LETTERS SENT HOME, LIME GARDEN, LINA-MARIAH, LIOBA, LIONSTORM, LISKA, LITTLE GRANDAD, LIYO, LNA, LOMA REQS, LOWERTOWN, LUCIA & THE BEST BOYS, LUCKY, LUCKY IRIS, LUDOWIC, LÙISA, LUIZA, LUTHER, LYNX IRL, MADRA SALACH, MAIA AND THE SQUIRES, MAIAH MANSER, MALUMMÍ, MARIA ISKARIOT, MARKETPLACE, MARTYNA BASTA, MARY MIDDLEFIELD, MARYNA KRUT, MASTER PEACE, MAUSI G, MDW, MEDUΣA, MELANI, MIA GJAKONOVSKI, MIAW, MIEZE, MINE, MIRA TAYLOR, MISBAH, MISS MARLA, MODERN WOMAN, MODERNLOVE., MOICTANI, MONOHAZE, MORITZ SIMON GEIST, MORPHIDE, MOSES YOOFEE TRIO, MUDFIGHT, MUFF POTTER, MURYEL, MY FIRST TIME, MYA MEHMI, NACHTKINDER, NASTYJOE, NECTAR WOODE, NENDA, NÉOMÍ, NEW CONSTELLATIONS, NIGHTBUS, NINON, NNELLA, NOSEN, NOTHING BUT THIEVES, NVCHT, OCEAN MOON AND SILVER LEY, OKASHII, OLGA MYKO, ORIA, OSKAR HAAG, OVERGROWN, PALE WAVES, PAMELA., PANICBABY, PAUL SIES, PAULA PAULA, PEDRO SANTOS, PEKI MOMÉS, PENTASTONE, PFOERTNER, PHILINE SONNY, PIER, PLAINHEAD, PLAYLUNCH, PLUME, POLLYFROMTHEDIRT, PORT NOO, PUULUUP, RAFTSIDE, RATTE ROSA, RAYANNAH, REDD., REMOTE BONDAGE, RENNY CONTI, RIELL, RIP SWIRL, ROOMER, ROSA DAMASK, RUBY DUFF, SADI, SAM MALLAIS, SASSY 009, SATERO, SCHLUMA, SCÚRU FITCHÁDU, SEERS OF LIGHT, SEÑORA BIÓNICA, SEVEN BLOOD, SEX MASK, SHALOSH, SHE HER HER HERS, SHITSHOW, SHIV AND THE CARVERS, SIOVO, SIR BRADLEY, SKEPSIZ, SKIRT., SLACKRR, SNOTTY NOSE REZ KIDS, SOFIA AND THE ANTOINETTES, SOFTPOWER, SOFY, SONIC BOOM, SONIC INTERVENTIONS, SOUTH SUMMIT, SOYHAN, SPACESTATION, SPERLING, STILL TALK, SUN ATLAS, SUN EATER, SWARTZHEIM, TAM, TAMARA FLORES, TÄRA, TARA EMELY, TARA NOME DOYLE, TAROUG, TARTA RELENA, THE BOONDocks, THE ENTITLED SONS, THE HOMESICK, THE NAYSAYERS, THE ORCHESTRA (FOR NOW), THE REDHILL VALLEYS, THE SUKIS, THEATRE, THELMA MALAR, THEY OWE US, TILLY PANTHA, TINTED HOUSE, TJE, TOLSTOYS, TOM A. SMITH, TOMMY BARLOW, TOSHA, TR/ST, UDO WEST, UNTITLED (HALO), VASIL, VAVUNETTHA, VENUS GRRRLS, VERNIER, VICKY SOMETANI, VICTORY KID, VIENNA VIENNA, VIOLET, VOXTROT, VTOROI KA, WAIT//LESS, WHITE FLOWERS, WISBORG, WIZTHEMC, WRKHOUSE, XOXO., YASMYN, YASOLA, YAWNERS, YOLA, ZWEIFEL
Datum: 16.–19.09.2026
Ort: Hamburg, diverse Clubs und Spielorte rund um die Reeperbahn
Tickets: https://www.reeperbahnfestival.com/