OFISBOYZ – XX

Punk verfügt in der Türkei bis heute über einen absoluten Exotenstatus. Wenn ich in den vergangenen drei Jahrzehnten doch mal über eine Band von dort gestolpert bin, war dies meist im Rahmen irgendwelcher CD-Compilations. Ein komplettes Album einer türkischen Formation habe ich bislang jedoch noch nie in den Händen gehalten. Das ändert sich nun mit dieser Veröffentlichung, die das Label Smith & Miller Records anlässlich des 20. Geburtstages der OFISBOYZ ins Vinyl gestanzt hat. Genau genommen handelt es sich hierbei nicht um eine Punk-, sondern um eine Skinhead-Band, die sich am typischen Oi!-Punk der 80er und 90er Jahre orientiert. Was mich zunächst etwas irritiert, ist der relativ brachiale Gesang, der (vor allem in den beiden türkischsprachigen Stücken) nicht so richtig zu dem ansonsten eher melodischen Midtempo-Sound passen mag. Gerade in der zweiten Hälfte des Albums verschmelzen Musik und Gesang aber doch zunehmend zu einem stimmigen Gesamtbild. In den Texten behandeln die OFISBOYZ klassische Oi!-Themen wie Fußballkultur („Scars over ties“), Skinhead- und Arbeiterklassenbewusstsein („We are what we are“, „Back to the roots“) oder den viel beschworenen Kampf gegen das System, wobei man sich als Außenstehender mit ein wenig Fantasie sicherlich leicht ausmalen kann, wer hier als Zielgruppe gemeint ist. Auch das „Skinhead Anti-Raciste“ Shirt auf der beiliegenden Fotocollage lässt diesbezüglich keine Zweifel an der Haltung Band aufkommen. Wer was für Bands wie LION´S LAW oder alte BOOZE & GLORY übrig hat, sollte vielleicht also auch mal Richtung Bosporus schielen.

