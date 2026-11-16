Vor unserem ersten Besuch des Rolling Stone Beach waren wir noch etwas skeptisch, ob dieser Pauschalurlaub für Musikliebhaber tatsächlich unser Ding sein würde. Auch einige Freunde sorgten vorab nicht gerade für zusätzliche Zuversicht. Die einen verglichen das Festival mit einem „Tanztee für Senioren“, andere sprachen von einer „Metal-Kreuzfahrt für Leichtmatrosen“. Doch unser Fazit nach zwei Tagen am Weißenhäuser Strand fiel 2024 durchaus positiv aus. Eigentlich hatten wir zunächst gar nicht unbedingt vor, schon ein Jahr später wieder über das Rolling Stone Beach zu berichten. Doch im Herbst 2025 packte uns dann spontan erneut die Lust auf ein Festivalwochenende am Weißenhäuser Strand. In diesem Jahr stand das Festival hingegen schon länger im Kalender, und entsprechend groß war die Vorfreude. Zumal wir diesmal erstmals direkt im Strandhotel des Ferien- und Freizeitparks Weißenhäuser Strand unterkamen.

Günstig war das Vergnügen zwar nicht gerade, aber ob man nun die örtlichen Taxiunternehmen oder den Festivalveranstalter unterstützt, dürfte sich finanziell am Ende nicht allzu viel nehmen. Dafür ist es natürlich ausgesprochen praktisch, wenn man zwischendurch oder nach einem langen Konzertabend nur fünf Minuten bis ins Bett benötigt.

Und noch etwas merkt man beim inzwischen dritten Besuch: Man kennt sich langsam aus. Wo parkt man am besten? Wo befindet sich welche Location? Und wo liegt eigentlich der nächste Supermarkt? Lediglich die Akkreditierung war diesmal an einen anderen Ort umgezogen, sodass wir zunächst noch einmal umdisponieren mussten. Danach ging es ins Hotelzimmer und schließlich, etwas später als geplant, zu den letzten Klängen von OH MY GOD! IT’S THE CHURCH.

OH MY GOD! IT’S THE CHURCH

Was beim kurzen Reinhören zunächst wie eine Mischung aus PRINCE, „Jesus Christ Superstar“ und ELTON JOHN auf Speed erschien, entpuppte sich live als eine ganze Spur rockiger und unterhaltsamer als erwartet. Auch wenn Frontmann The Rt. Rev. Michael Alabama Jackson zwischen den Songs durchaus einräumte: „Ihr könntet natürlich denken, wir sind ein Haufen Spinner …“. Bei einem Sänger mit Cowboyhut und einem Keyboarder im Superman-Kostüm wäre dieser Eindruck tatsächlich nicht ganz abwegig. Doch zwischen all den Showeinlagen und Comedy-Elementen platzierten die Briten auch jede Menge kluge und kritische Botschaften. Politisch waren sie jedenfalls deutlich weniger komödiantisch unterwegs als manch ein mächtiger Politiker unserer Zeit. Da durfte es dann auch mal ein Song mit der Zeile „I want to take you to a gay bar“ sein. Als Opener gefiel uns das schon mal ausgesprochen gut.

SHARP PINS

Mit SHARP PINS stand anschließend ein noch sehr junges Trio aus Chicago auf der Bühne des Baltic Festsaals. Die drei mögen gerade erst Anfang zwanzig sein, musikalisch allerdings gab es an ihrem Auftritt kaum etwas auszusetzen. Der mehrstimmige Gesang saß, die Gitarre klang bisweilen wie eine indische Sitar und die Melodien erinnerten an die ganz großen Vorbilder aus Liverpool. Aber auch GUIDED BY VOICES und ELLIOTT SMITH ließen sich als Referenzen aus der eigenen Heimat durchaus heranziehen. Dazu eine ordentliche Portion Psychedelic der Sechzigerjahre. Wer musikalisch gerne in längst vergangenen Zeiten schwelgt, sollte SHARP PINS unbedingt auf dem Zettel haben.

MONEYBROTHER

Apropos längst vergangene Tage: MONEYBROTHER alias Anders Wendin ist mir erstmals vor mittlerweile 26 Jahren live begegnet. Damals noch mit seiner schwedischen Ska-Punk-Band MONSTER, im Vorprogramm von THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY und THE HIVES im alten Molotow am Anfang des Kiezes. Ein legendäres Konzert! Einige Jahre später traf ich ihn unter dem Namen MONEYBROTHER erneut im Molotow – diesmal mit deutlich mehr musikalischen Einflüssen im Gepäck. Neben Ska und Punk fanden sich nun auch Soul, Reggae, Pop, Swing, Funk und Rock in seinem Sound wieder. Es folgten weitere Alben, irgendwann fast ausschließlich in schwedischer Sprache, sodass er hierzulande zunehmend von der Bildfläche verschwand.

Im vergangenen Jahr meldete er sich nach sieben Jahren Sendepause mit „Classic vintage“ zurück, das offenbar wieder stärker an seine musikalischen Anfänge anknüpft. Zumindest auf der Bühne war davon einiges zu spüren. Anders Wendin zeigte sich euphorisch, bedankte sich mehrfach beim Publikum dafür, dass es sich auch nach so vielen Jahren noch für ihn interessiere, und bewies einmal mehr, dass er ein Entertainer durch und durch geblieben ist. Seine langjährige Backing-Band stand ihm dabei in nichts nach. Zumindest den Franzosen mit der Baskenmütze auf der linken Seite hatte ich sofort wiedererkannt. Der wechselte munter zwischen Mundharmonika, Posaune und Backing Vocals und drohte sich mit seinen ausladenden Luftkicks zwischendurch beinahe selbst das Mikrofon aus dem Gesicht zu treten. Ein rundum unterhaltsamer Auftritt!

FLOWER FACE

Anschließend ließen wir uns ein wenig über das Festivalgelände treiben und nahmen hier und dort ein paar Songs mit. Im kleinen Möwenbräu begegneten uns FLOWER FACE aus Kanada, die vor allem durch die zarte und ausgesprochen schöne Stimme ihrer Sängerin Ruby McKinnon überzeugten. Mit ihrem Opener „Biblical love“ hatte sie das Publikum bereits auf ihrer Seite. Dabei handelt der Song weniger vom christlichen Glauben als vielmehr von dem schmerzhaften Verlangen nach einer übermenschlichen, alles verzehrenden Liebe, für die man noch so große Opfer bringen kann, ohne jemals ans Ziel zu gelangen. Der Auftritt am Weißenhäuser Strand markierte zugleich den Auftakt ihrer ersten Europatournee. Gut möglich, dass wir FLOWER FACE hierzulande noch häufiger begegnen werden.

HERRENMAGAZIN

Ein Zwischenstopp bei HERRENMAGAZIN weckte anschließend einige Erinnerungen an längst vergangene Tage. Nicht unbedingt an Jugend oder Studium, sondern an die Jahre, in denen ich gerade in der Hansestadt gelandet war und schließlich hängen geblieben bin. Damals standen HERRENMAGAZIN gefühlt ständig irgendwo auf einer Bühne, und eine gute Freundin von mir war großer Fan der Band. Persönlich war mir ihr Hamburger-Schule-Pop allerdings immer einen Tick zu seicht. Inzwischen klang das Ganze durchaus sympathisch. Ähnlich wie MONEYBROTHER hatten auch die Hamburger Herren nach längerer Abstinenz ein Comeback-Album im Gepäck, mit dem sie offenbar einen Nerv beim Publikum trafen. Jedenfalls konnten sich zahlreiche Zuschauer mit den neuen Songs ebenso identifizieren wie mit den alten Wegbegleitern.

RAZORLIGHT

Auch RAZORLIGHT aus London gehören musikalisch in diese Zeit. Ihre Songs verbinde ich vor allem mit zahlreichen durchtanzten Motorbooty-Abenden im Molotow. Allerdings muss ich gestehen, dass mir abgesehen von den Hits „America“ und „Wire to wire“ nicht allzu viel von der Band geläufig ist. Vielleicht liegt das auch daran, dass RAZORLIGHT bei aller Eingängigkeit gerne mal den schmalen Grat zwischen Indiepop und ziemlich beliebigem Mainstream verfehlen und mitunter auch in der Heavy Rotation von NDR 2 landeten. Nicht unbedingt meine Baustelle. Ebenso wenig brauche ich einen Frontmann, der meint, seinem Publikum unbedingt seinen durchtrainierten Oberkörper präsentieren zu müssen. Ist das nicht schon seit Jahrzehnten eher uncool als cool? Da hilft auch ein ironisch gemeintes Zirkusfrack obendrüber nicht viel. Na gut, musikalisch war das durchaus ordentlich und erinnerte in den besseren Momenten sogar an MAXIMO PARK. Wir mussten allerdings ohnehin weiter in den Baltic Festsaal.

TORTOISE

Zunächst einmal gebührt den Roadies und Tontechnikern ein großes Lob. Innerhalb von gerade einmal 45 Minuten hatten sie die Backline von HERRENMAGAZIN abgebaut und für TORTOISE praktisch ein komplettes Homestudio aufgebaut: zwei Drumsets, diverse elektronische Gerätschaften, Vibraphon, Gitarre, Bass und allerlei weiteres Equipment. Dazu noch ein Soundcheck, sodass die Band aus Chicago tatsächlich pünktlich um 22:45 Uhr auf der Bühne stand und von Anfang an mit einem hervorragenden Sound aufwarten konnte.

Es dauerte nicht lange, bis ich mich wieder in jenem hypnotischen Zustand befand, der die Musik von TORTOISE so besonders macht. Irgendwo zwischen Americana, Post-Rock, Krautrock, Ambient und Minimal Music, dabei stets offen für neue Wendungen und sicherlich eine wichtige Inspirationsquelle für zahlreiche nachfolgende Bands. Dem Publikum schien es zunächst ähnlich zu gehen. Schlagzeuger, Saxophonist, Keyboarder, Bassist und Gitarrist Dan Bitney erzählte zwischendurch, dass ihn die Location an einen Auftritt zu Highschool-Zeiten in einer Schulkantine erinnere. Ein paar Lacher aus dem Publikum, woraufhin er trocken ergänzte: „Aber das war auch gut.“

Doch irgendwann kippte die Stimmung. Offenbar stimmte etwas mit dem Bühnensound nicht. Zunächst gestikulierte John McEntire wild in Richtung Tontechnik, schließlich verließ die Band sogar zehn Minuten vor dem geplanten Ende die Bühne. John Herndon ließ es sich dabei nicht nehmen, dem Tontechniker noch einen wenig freundlichen Abschiedsgruß mit auf den Weg zu geben. Immerhin kamen TORTOISE noch einmal zurück und spielten das wunderschöne „I set my face to the hillside“. Leider war der Saal zu diesem Zeitpunkt bereits zu zwei Dritteln geleert. So blieb am Ende trotz des musikalisch bis dahin über jeden Zweifel erhabenen Auftritts ein etwas unangenehmer Beigeschmack. Schade, denn eigentlich hätte dieses Konzert einen deutlich versöhnlicheren Abschluss verdient gehabt.

THE JESUS AND MARY CHAIN

Aber eine letzte Band stand an diesem Abend noch auf dem Programm: THE JESUS AND MARY CHAIN, die ihre größten Erfolge Ende der Achtzigerjahre feierten. Um ehrlich zu sein, lag das ein wenig vor meiner musikalisch aktiven Zeit. „Just like honey“ kannte ich zwar aus dem Film „Lost in Translation“, der Rest ihres Repertoires war mir allerdings weitgehend unbekannt. Das machte aber überhaupt nichts, denn in die Musik der Schotten fand man sich erstaunlich schnell hinein. Die Reid-Brüder hatten mit ihrer radikalen Verschmelzung aus süßlichen Popmelodien der Sechzigerjahre und extrem verzerrten Gitarren-Feedbacks schließlich einen Sound geprägt, der den Noise-Pop entscheidend beeinflusste und später auch für den Shoegaze von Bands wie MY BLOODY VALENTINE wegweisend werden sollte.

Dass sich für einen Song zwischendurch auch noch Ruby McKinnon von FLOWER FACE zu einem Duett auf die Bühne gesellte, fügte sich dabei ganz wunderbar ins musikalische Gesamtbild ein. Auch die zurückhaltende Inszenierung passte perfekt zur Musik der Schotten: Während des gesamten Auftritts wurden sie lediglich indirekt von hinten beleuchtet und verzichteten ansonsten auf ausufernde Bühnenaktivitäten. Viel mehr braucht es manchmal eben nicht. Die dröhnenden Gitarren und die hypnotischen Melodien erledigten den Rest und beförderten uns anschließend ziemlich zuverlässig ins Bettchen. Diesmal allerdings ohne Taxi und mit gerade einmal fünf Minuten Fußweg. Ein Luxus, an den man sich durchaus gewöhnen könnte.

MANUEL BITTORF

Der zweite Festivaltag begann, wie es beim Rolling Stone Beach inzwischen gute Tradition ist, im Möwenbräu mit diversen Lesungen. Wir entschieden uns gleich für die erste des Tages: MANUEL BITTORF, manchen vielleicht besser unter seinem Künstlernamen BETTEROV bekannt. Als das Synth-Pop-Revival vor rund zehn Jahren mit DRANGSAL Fahrt aufnahm, reihte sich BETTEROV brav in die Riege der Vertreter der Neuen Neuen Deutschen Welle ein. Für mich hatte sich der Trend da allerdings schon ein wenig abgenutzt. Als Manuel Bittorf kürzlich in einem Interview bei DLF Kultur über sein Aufwachsen in der Thüringer Provinz nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze sprach, nahm ich ihn jedoch als durchaus spannende Persönlichkeit wahr. Dort stellte er auch sein Romandebüt „Goldener Retriever“ vor, aus dem er nun las. Darin geht es um die ostdeutsche Provinz, den Umzug ins wohlhabende Westberliner Villenviertel Grunewald, surreale Begegnungen mit gepanzerten Cops und den Kontakt mit KISS-Fans in einer Berliner Spelunke. Bittorf erweist sich dabei als aufmerksamer Beobachter, der sowohl mit pointierten Dialogen als auch mit absurden Szenen aufwartet und dessen lakonischer Ton nicht selten an Sven Regener erinnert. Sicherlich keine allzu tiefsinnige Literatur, dafür aber mit einem ausgesprochen hohen Unterhaltungswert.

PERSONAL TRAINER

Dass auch PERSONAL TRAINER einen solchen zu bieten haben, wussten wir spätestens seit ihrem Support für PIP BLOM im Molotow, wo sie dem Main Act seinerzeit fast den Schneid abgekauft hatten. Seitdem ist allerdings einiges passiert. Sowohl stilistisch als auch personell hat sich bei den Niederländern in den vergangenen zweieinhalb Jahren einiges verändert. So ist ihre ehemalige Gitarristin Sofie Ooteman inzwischen bei den später noch auftretenden MARATHON aktiv, während am Schlagzeug nun Annemarie van den Born von LOUPE sitzt. Ganz schön viel los derzeit in der niederländischen Musikszene!

Hatten wir zunächst noch ein wenig Sorge, dass PERSONAL TRAINER als erster Programmpunkt am Samstagnachmittag Schwierigkeiten haben könnten, das große Zirkuszelt einigermaßen zu füllen, wurden wir schon bald eines Besseren belehrt. Während andere Bands es gelegentlich schaffen, einen Saal leer zu spielen, hatten die Niederländer das riesige Zelt im Handumdrehen gefüllt und sorgten von Beginn an für eine geradezu ausgelassene Stimmung. Wow, was geht hier denn ab? Das fragte irgendwann auch Keyboarder Abel Tuinstra, der das Publikum wissen ließ, dass die Band noch nie vor so vielen Menschen in Deutschland gespielt habe. Nebenbei erwähnte er, dass er an diesem Tag auch noch Geburtstag feiere, was natürlich umgehend mit lautstarken „Happy Birthday“-Gesängen aus dem Publikum quittiert wurde.

Doch woran lag diese fantastische Resonanz, obwohl ein Großteil der Zuschauer PERSONAL TRAINER vorher vermutlich noch gar nicht auf dem Schirm hatte? An der großartigen Stimme von Sänger Willem Smit, die mal tief und warm, mal angenehm heiser klingt, und seinen Entertainer-Qualitäten? Am abwechslungsreichen, kaum vorhersehbaren Songwriting? An den musikalischen Fähigkeiten der einzelnen Bandmitglieder? Vermutlich an allem zusammen. Dass ihr neues Album „Human assholes“ nicht zufällig unser Albumtipp geworden ist, dürfte jedenfalls kein Geheimnis mehr sein. Ihren Hang zum gepflegten Wahnsinn stellten die Herren gleich nebenbei unter Beweis. „Wir sind schon gestern angereist und bleiben bis morgen“, ließ Gitarrist und Saxophonist Mart Boumans das Publikum wissen. „Wir waren heute Morgen schon im Meer.“ Mitte November! Bekloppt, diese Holländer. Aber durchaus im positiven Sinne!

THE HAUNTED YOUTH

Bei THE HAUNTED YOUTH musste ich mich im Baltic Festsaal erst einmal nach vorne durchkämpfen, um zu überprüfen, ob die Band ihren Slot womöglich mit MARATHON getauscht hatte. War THE HAUNTED YOUTH nicht eigentlich ein Soloprojekt mit ziemlich zartem Dream Pop? Was hier aus den Boxen schallte, war jedenfalls eine unerwartete Wall of Sound, erzeugt von einer fünfköpfigen Band. Tatsächlich handelte es sich aber um den Belgier Joachim Liebens, der THE HAUNTED YOUTH live zu einer kompletten Band ausbaut. Das hatte ordentlich Druck und kam auch beim Publikum ziemlich gut an. Mehr SLOWDIVE als THE WAR ON DRUGS, mehr DIIV als CIGARETTES AFTER SEX. Meine Freundin war jedenfalls komplett begeistert.

ASH

Und verpasste deshalb auch die erste halbe Stunde von ASH. Ich muss allerdings zugeben, dass auch ich zunächst gewisse Schwierigkeiten hatte, wieder so tief in die Neunzigerjahre einzutauchen. Ein bisschen zu viel Pathos, zu viel Gitarren-Tapping und dieser typische Alternative-Rock-Sound der Dekade. Doch spätestens als Tim Wheeler die alten Hits auspackte, hatte er mich wieder auf seiner Seite. Und davon gab es eine ganze Reihe: „Angel Interceptor“, „Sometimes“, „Shining light“, „Burn baby burn“ und zum Abschluss natürlich den Überhit „Girl from mars“, bei dem so ziemlich alle mitsangen und/oder ihre Smartphones in die Höhe hielten. Dass Tim und Mark noch immer erstaunlich fidel über die Bühne hüpften und Tims Stimme nach wie vor wie die eines jungen Teenagers klingt, sorgte dann doch für reichlich nostalgische Gefühle. Eine nette Anekdote hatte Tim zwischendurch ebenfalls parat: „Heute ist etwas Komisches passiert. Unser Bassist hat vorhin am Plattenstand unser Debütalbum gekauft – für 25 Euro. Dieser Song geht raus an unseren größten Fan: Mark Hamilton!“

MARTIN LUKE BROWN

Den Faktor Nostalgie konnte man bei MARTIN LUKE BROWN in der Alm natürlich nicht erwarten. Als ASH ihr Debütalbum veröffentlichten, war Martin gerade einmal drei Jahre alt. An Pop-Appeal fehlte es seinem modernen, souligen Singer-Songwriter-Folk allerdings ebenfalls nicht. Dazu kam seine ausgesprochen einnehmende Art, die in der kleinen Holzhütte schnell für eine intime Atmosphäre sorgte. Nach den ersten Songs entspann sich etwa folgender kleiner Dialog zwischen dem Briten und dem Publikum: „My name is Martin.“ – „Hello Martin!“ – „Haha, this is sweet.“ Genauso sweet und cosy wie seine Kaffeehausmusik, wie MARTIN LUKE BROWN seinen eigenen Sound selbst beschrieb. Überhaupt funktionierte der herzliche Austausch mit dem Publikum hervorragend. Bei einem Liebeskummer-Song sollte das Publikum beispielsweise möglichst traurig mitsingen, während er mit einem verspätet eintreffenden Zuschauer kurzerhand per Handzeichen kommunizierte. Dass MARTIN LUKE BROWN außerdem eine verblüffende Ähnlichkeit mit Jackson Irvine aufwies, ließ uns zwischendurch immer wieder schmunzeln. Für einen Moment konnten wir uns tatsächlich vorstellen, dass der Australier doch nicht nach Japan ausgewandert war, sondern stattdessen seine musikalische Karriere wieder aufgenommen hatte.

MARATHON

Nach einem kleinen kulinarischen Zwischenstopp hatten wir die Qual der Wahl: MARATHON im Möwenbräu oder KULA SHAKER im Baltic Festsaal? Wir entschieden uns zunächst für die kleinere Location und die Niederländer von MARATHON. Im Publikum trafen wir dort natürlich auch auf ihre Landsleute von PERSONAL TRAINER. Und es bestätigte sich einmal mehr, was wir zuvor schon vermutet hatten: Aus den Niederlanden kommt derzeit ziemlich viel gute Musik! Was mich auf Tonträger noch nicht restlos überzeugt hatte, war live jedenfalls über jeden Zweifel erhaben. Das lag vor allem an den gelungenen Wechseln zwischen düsterer, rauer Wucht und verträumten, melodischen Momenten, die auf der Bühne eine ganz besondere Intensität entwickelten. Wenn Bassistin Nina und Sänger und Gitarrist Kay dazu ihre Instrumente in die Höhe rissen oder gleich selbst ins Publikum sprangen, gab es ohnehin kein Halten mehr. Ein ausgesprochen mitreißender Auftritt!

KULA SHAKER

Wir mussten uns trotzdem irgendwann verabschieden, um zumindest noch die letzten Songs von KULA SHAKER mitzunehmen. Unser Timing erwies sich dabei als ziemlich glücklich: So bekamen wir unter anderem noch das DEEP-PURPLE-Cover „Hush“ und ihre Debütsingle „Tattva“ zu hören, mit der die Band Mitte der Neunzigerjahre auf Anhieb bis auf Platz eins der britischen Charts geklettert war. Und das vollkommen zurecht: KULA SHAKER verpassten dem damals vorherrschenden Britpop-Sound eine ordentliche Dosis Psychedelic und indische Spiritualität. Dass die Band anschließend fast ebenso schnell wieder von der Bildfläche verschwand, hatte andere Gründe. Seit Mitte der Nullerjahre haben KULA SHAKER trotzdem acht Studioalben veröffentlicht, was zumindest an mir weitgehend vorbeigegangen ist. Auf der Bühne des Baltic Festsaals machten Chrispian Mills und seine Mitstreiter jedenfalls eine ausgesprochen gute Figur. Insbesondere wer auf jamartige Improvisationen und treibende Grooves mit beinahe spiritueller Atmosphäre steht, kam hier voll auf seine Kosten.

THE NOTWIST

Zum Abschluss des Festivals standen schließlich THE NOTWIST auf dem Programm. Auch wenn sich ihr Auftritt kaum von ihrem Konzert beim Heimspiel Knyphausen gut drei Monate zuvor unterschied: Mit THE NOTWIST kann man eigentlich nie etwas falsch machen. Das erklärt vermutlich auch, warum die Weilheimer Indie-Rock-Institution nicht nur hierzulande erfolgreich unterwegs ist, sondern regelmäßig Konzerte in Regionen spielt, die auf meiner persönlichen Bucket List vermutlich noch bis zum Lebensende ziemlich weit oben stehen werden. Allein in diesem Jahr werden sie damit auf 14 Länder kommen, darunter auch eher ungewöhnliche Tourstationen wie Japan, Taiwan, China, Rumänien und die Türkei. Wie es ein Mann, den wir im Anschluss an das Konzert bei der Konzertposter-Ausstellung kennenlernten, so treffend formulierte: „Auf einem NOTWIST-Konzert trifft man einfach nur nette Menschen!“ Auch das mag sicherlich ein Grund für den anhaltenden Erfolg der Band sein.

Und wie fällt unser Fazit nach dem mittlerweile dritten Rolling Stone Beach aus? Vor allem am zweiten Tag kamen wir noch einmal voll auf unsere Kosten. Bisweilen hätten wir uns gerne zweigeteilt, um noch mehr Konzerte mitnehmen zu können. Hat man erst einmal seinen Platz auf dem RSB gefunden, ist die Wahrscheinlichkeit jedenfalls ziemlich groß, dass man wiederkommt. Auch darin gibt es übrigens gewisse Gemeinsamkeiten mit THE NOTWIST. Die ersten Bands für das kommende Jahr wurden bereits am zweiten Festivalabend verkündet: THE CHARLATANS, TINDERSTICKS und CONOR OBERST. Die ersten Tickets dürften wohl noch am selben Abend über den Tresen gegangen sein.