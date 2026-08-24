MAKABAR – Hinlänglich belegt

„Hinlänglich bekannt“ ist das zweite Album der Erfurter Ska-Punk Band MAKABAR. Und tatsächlich finde ich den Opener „Skank´n´Roll“ überaus erfrischend: Endlich mal wieder eine deutsche Ska-Punk Band, die nicht nur hektisch Offbeats herunterschrubbt, sondern mit einem richtig guten Groove an die Größen der 2 Tone Ära erinnert. Leider stellt sich im weiteren Verlauf des Tonträgers heraus, dass es sich bei diesem Stück eher um eine Ausnahme handelt und der Rest des Albums sich dann doch eher an Bands wie DREI METER FELDWEG oder 100 KILO HERZ, als an Combos wie EL BOSSO & DIE PING PONGS oder FRAU DOKTOR erinnert. Was keineswegs heißen soll, dass das, was MAKABAR hier abliefern, schlecht ist. Songs wie „Festival-Franzi“ oder „Einrichtungshaus“ machen durchaus Spaß, wirken nur eben ein wenig beliebig. Die Songtexte changieren zwischen humorvoll und politisch, wobei vor allem die abschließende Anti-Schwurbel-Triologie in Form von „Neuschwabenland“, „Spätschicht mit Hitler“ und „Denk quer“ positiv hervorzuheben ist. Thüringen ist noch nicht verloren.

Meine Bewertung