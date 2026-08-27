SMALLSPEAKER – This record kills all trend scums

Garage-Rock aus Japan ist hierzulande noch immer etwas Besonderes. Dabei sind GUITAR WOLF bereits seit 1987 aktiv, während sich THEE MICHELLE GUN ELEPHANT schon 1991 gründeten – für Fans von Garage-Punk sind beide längst keine Unbekannten mehr. In dieselbe Kerbe schlagen SMALLSPEAKER, die mit „This record kills all trend scums“ bereits ihre sechste Platte veröffentlichen und nebenbei noch in so namhaften Bands wie REGISTRATORS, BRIGHTLINER, COCKSCRATCH, PRIVATE WAYS und KEEN MONKEY WORK aktiv sind oder waren. Da behaupte noch mal jemand, im Land der aufgehenden Sonne sei Rock ’n’ Roll nicht präsent.



Blöderweise habe ich das Konzert von SMALLSPEAKER im Hamburger Komet am vergangenen Wochenende verpasst. Soll saugut gewesen sein. Zwanzig zahlende Gäste, 30 verkaufte Platten oder so ähnlich. Wobei die Jungs ziemlich genau das verkörpern, was die ursprüngliche Idee des Punks ausmachte: gesellschaftskritisch, DIY, Einfachheit in der Musik und Provokation als Ausdruck. Check, Check, Check, Check. Entsprechend hingerozt klingt auch die Platte, was in diesem Fall ausdrücklich als Lob gemeint ist. Wer Punks für die Massen hören will, kann ja zur Abschiedstour der TOTEN HOSEN gehen. Wer es lieber laut, rebellisch und wild mag, sollte SMALLSPEAKER checken. Heute noch in Fürth, morgen in Luzern und zum Abschluss in Donaueschingen. Nächstes Mal bin ich auch dabei. Hand drauf!

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