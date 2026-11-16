Es scheint ein eisernes Gesetz zu sein, dass deutsche Ska-Bands wahlweise in ihrem Bandnamen, einem Albumtitel oder dem Namen eines Songs irgendein Ska-Wortspiel unterbringen müssen. Davon kann sich auch KAPELLE #3 nicht freisprechen, die dieser Verpflichtung direkt mit ihrem Opener „Skarantäne“ nachkommen. Dabei haben sie solche Spielchen eigentlich überhaupt nicht nötig, denn auch wenn ein humorvolles Augenzwinkern ihr ständiger Begleiter ist, wissen die Kölner größtenteils mit wohlformulierten (teils deutschen, teils englischen) Texten zu überzeugen. Dass diese in Liedern wie „Merz lass nach“ auch gerne mal ins Politische driften, unterstreicht dies noch einmal zusätzlich. Zugleich wissen die Domstädter aber auch die Liebe und das Leben zu feiern, wie in „Moment“ oder dem BLÄCK FÖÖSS-Cover „En minger Bud“. Eingebettet in einem Soundfundament aus Jamaican Ska, Rocksteady und gelegentlichen 2-Tone Abstechern ist „Momentaufnahme“ ein angenehm unaufdringliches Album, das lieber auf Tiefgang als auf Effekthascherei setzt.

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