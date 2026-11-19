Wie die Zeiten sich ändern – früher wurde die Sau noch durchs Dorf getrieben, heute fährt sie eigenmächtig mit dem Panzer durch die Großstadt und hinterlässt dabei eine Schneise der Verwüstung. Im konkreten Fall hört die Sau auf den Namen THE ALMIGHTY ZEROS, stammt aus Durham im Nordosten Englands und haut mit „Burn out Baby“ einen dreckigen Bastard aus Hard Rock und Punk´n´Roll raus. Der Gesang weist unverkennbare Ähnlichkeiten mit MOTÖRHEAD-Legende Lemmy Kilmister auf, während die ausschweifenden Leadgitarren-Parts an skandinavische Schweinerock-Bands wie TURBONEGRO oder die BACKYARD BABIES erinnern. Mal im Ernst: Mit Songs wie „Imitation disease“, „Gotta run“ oder „No class“ wären THE ALMIGHTY ZEROS Mitte der 1990er Jahre vermutlich richtig durchgestartet. Stattdessen existiert die Band erst seit gerade einmal vier Jahren und es handelt sich hier um das Debüt-Album des Trios. Das aber hat es auf jeden Fall in sich.

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