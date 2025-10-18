DAVE HAUSE – … and the Mermaid

Ach, es ist so schön. Es dauert wieder nur 20 Sekunden – und schon hat uns DAVE HAUSE doch schon wieder alle gepackt, oder? Dieser besondere nordamerikanische Rock a la BRUCE SPRINGSTEEN, diese Stimme von DAVE HAUSE, das Songwriting, die Melodien – ach, einfach alles ist wieder schlicht überzeugend. Und schlicht ist dabei natürlich absolut das falsche Wort, denn schlicht ist hier gar nichts. Opulente Rocksongs, in denen ein zartes Piano sich durchzusetzen versteht, die Gitarren sich gerade machen und loskrachen, die „ohohoho“-Phasen und überhaupt das alles alleine im ersten Song.

„… and the Mermaid“ ist ein weiterer Beweis dafür, dass DAVE HAUSE einfach viel mehr Menschen kennen und hören müssen. Wie sagt HAUSE selbst? „Dieses Album ist eine Rock’n’Roll-Band, destilliert in 10 Songs.“ Und wie recht er damit hat. Man kann diesem Mann einfach stundenlang zuhören, es wird nicht langweilig, dieser stets leicht klagenden Stimme zu lauschen, die uns die Geschichten erzählt, die wichtig sind, vom Aufstehen für die Schwachen, vom Aufstehen gegen die Starken, vom Aufstehen für die Liebe. Als kleine Side-Info sei noch gesagt, dass sich Konzert von DAVE HAUSE auch absolut lohnen.

Und das „… and the Mermaid“ auch die Fähigkeit hat, sich dem Punk und Protestsong zu widmen, zeigt dann allerspätestens „Revisionist History“, hier darf es lärmen und krachen, dass es nur so eine Art hat. Und womit? Mit Recht! Die Singleauskopplung „Enough hope“ nimmt hin und wieder die Abzweigung in Richtung Ska, was dem Song auch nur gut tut und zeigt, wie viel Bandbreite in dieser Musik steckt. Dass dann auch noch mein Lieblingswort der Amish als Songtitel vorkommt („Rumspringa“), setzt dem ganzen die Krone auf.

Das verflixte siebte Album ist bei DAVE HAUSE mehr als gut gelungen. Es ist die Essenz des Rock’n’Roll in 2025.



Meine Bewertung