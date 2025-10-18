KISU MIN – Rudolf Steiner House

Ich gebe es direkt offen zu: Ich wollte dieses Album nur besprechen, um über Rudolf Steiner und alles, was er in die Welt gesetzt hat, zu ranten. Denn Rudolf Steiner und der ganze Waldorfkram sind gefährlich.

Zum Glück ist die Musik von KISU MIN, von denen ich zu unrecht gehofft hatte, sie würden sich über Steiner lustig machen, wenigstens so nichtssagend, dass ich mich nicht ärgern muss, dieses Album schlecht zu besprechen.

Es ist sogar noch schlimmer, als ich gedacht habe. KISU MIN sind der Meinung, dass die Waldorfpädagogik die Rettung der Welt ist. Klar, ich finde auch, dass Kinder über die Atlanter lernen, in vier Temperamente unterteilt und nicht in Klassen, sondern in Schicksalsgemeinschaften lernen sollten. Was sich in der anthroposophischen Medizin abspielt, will ich hier gar nicht erst anführen, nicht umsonst kommen die meisten Masernausbrüche in Waldorfschulen vor. Falls ihr Lust habt, mehr über diesen Menschen, der sich für einen Wissenschaftler hielt, der Dinge schauen konnte, zu erfahren, dann empfehle ich euch die vierteilige Reihe der Quarks Science Cops zu diesem Thema. Sehr hörenswert und lehrreich. Im Gegensatz zu dem Quatsch, den Steiner verzapft hat.

So, ich bin jetzt fertig. Ach ja, das Album. Ja, ja, halt so indie-esker Poprock mit leicht psychedelischen Momenten.

Wie gesagt, das Album hatte von vorn herein keine Chance bei mir.

Meine Bewertung