WALTONS – It’s Christmas time

Endlich ist sie wieder da, die besinnliche Adventszeit, oder? Da legen wir doch mal die gute alte Weihnachtsschallplatte auf. Oh, Mist, vergriffen, das sind ja die WALTONS mit ihrem Weihnachts-Konzeptalbum! Na, umso besser, das war’s zwar mit besinnlichen Weihnachten, aber was soll’s? So punkig macht das Ganze doch viel mehr Spaß.

Neben Klassikern der Musik rund um Heiligabend („Let it snow!“, „Merry Christmas, everyone!“) haben die Kreuzberger auch neue eigene Songs im Gepäck, die die Vorfreude auf das Fest der Liebe ins Unermessliche steigen lassen. Genug Erfahrung dafür haben sie längst gesammelt, jedes Fest gesehen, jeden Glühwein getrunken und jedes Gedicht gehört.

Wenn ich von früher spreche, können die WALTONS nur müde lächeln. Ich war 10 Jahre alt, als diese Helden des Cowpunk sich zusammenfanden. Mittlerweile sind sie selbstverständlich zur Legende geworden und haben mit diesem Album durchaus das Zeug dazu, sich noch einmal mehr in die Herzen auch neuer Anhänger:innen zu spielen. Das will nach über 40 Jahren Bandgeschichte etwas heißen.

Wenn ihr also Weihnachten mal von einer ganz neuen Seite sehen und aufziehen wollt: Greift hier zu, es ist ein großer Spaß!

Meine Bewertung