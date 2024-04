WARAN – Zwang

Es gibt Musiker, denen eine allzu große Aufmerksamkeit zwar nie zuteil wird, die aber für den Untergrund eine enorm wichtige Rolle spielen. Einer davon ist Jens Ahlers aus Bremen, auch (nicht) bekannt unter den Pseudonymen Jenne Kaphorn. Er spielte unter anderem in der hektischen, stets unter Strom stehenden Noisepunk-Combo CHUNG („The demented mentors of spazzwave“ muss ich mir gleich nach der Review mal wieder reinziehen!) und bei PARTY DIKTATOR, die ebenfalls im Noise-Rock beheimatet waren, immerhin eine Single bei dem renommierten Label AmRep und eine Session bei dem heiligen John Peel einfahren konnten. Außerdem spielte er in diversen Jazz-Kollaborationen an den verschiedensten Instrumenten mit, soll außerdem als Produzent tätig gewesen sein. Wer aber denkt, dass er sich mit 60 Jahren zur Ruhe setzt, hat sich getäuscht. Stattdessen tut er sich mit drei weiteren Lokalgrößen (u.a. SAPRIZE und QUEERFISH) zusammen, und gründet die nächste Noise-Punk-Kapelle. Ein erstes Album gab es 2018, mit „Zwang“ folgt nun eine feine Vinyl-10-Inch. Ohne Label zwar, aber die Band haben anscheinend schon andere auf dem Schirm, wofür Auftritte bei dem Fusion Festival und dem Off the radar sowie als Support für u.a. THE HIRSCH EFFEKT und MAULGRUPPE sprechen. Das passt auch musikalisch, denn neben den oben genannten Noiserock-Bands klingt auch hier eine angepisste Punk-Attitüde à la Jens Rachut, eine Prise San Diego-Sound der Marke HOT SNAKES und ein wenig SURROGAT durch. Sechs Songs in knapp 20 Minuten, genauso wild und ungestüm wie eh und je. Weiter so!

