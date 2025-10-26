Verlosung: Gästelistenplätze bei A TALE OF GOLDEN KEYS

Anlässlich des 15jährigen Bandjubiläums der Nürnberger Band A TALE OF GOLDEN KEYS (hier geht es zum Interview) verlosen wir 2 Gästelistenplätze für ein Konzert Eurer Wahl. Schreibt uns einfach bis zum 01.11.2025 eine Mail mit dem Betreff „Goldschlüssel“ an verlosung@blueprint-fanzine.de, und gebt dabei an, in welcher Stadt Ihr gerne dabei sein wollt.



Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, unser Dank geht an A TALE OF GOLDEN KEYS.

Tourdaten:

02.11. Berlin – Kulturhaus Insel

03.11. Hamburg – Prinzenbar

04.11. Köln – Wohngemeinschaft

05.11. Mainz – Schon Schön

06.11. München – Glockenbachwerkstatt

07.11. Stuttgart – Merlin

08.11. Nürnberg – Soft Spot