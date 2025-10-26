Verlosung: Gästelistenplätze bei A TALE OF GOLDEN KEYS

Anlässlich des 15jährigen Bandjubiläums der Nürnberger Band A TALE OF GOLDEN KEYS (hier geht es zum Interview) verlosen wir 2 Gästelistenplätze für ein Konzert Eurer Wahl. Schreibt uns einfach bis zum 01.11.2025 eine Mail mit dem Betreff „Goldschlüssel“ an verlosung@blueprint-fanzine.de, und gebt dabei an, in welcher Stadt Ihr gerne dabei sein wollt.
Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, unser Dank geht an A TALE OF GOLDEN KEYS.
Tourdaten:
02.11. Berlin – Kulturhaus Insel
03.11. Hamburg – Prinzenbar
04.11. Köln – Wohngemeinschaft
05.11. Mainz – Schon Schön
06.11. München – Glockenbachwerkstatt
07.11. Stuttgart – Merlin
08.11. Nürnberg – Soft Spot