Reeperbahn-Festival 2025

Die einen beklagen sich über die Überforderung: zu viele Bands, zu viele Namen, zu viel Unbekanntes. Die anderen reisen genau deshalb nach St. Pauli – weil das Reeperbahn Festival das Versprechen einlöst, immer wieder Entdeckungen zu ermöglichen, die wenige Jahre später vielleicht schon ganze Hallen füllen. Wer einen Blick auf die illustre Liste der vergangenen Newcomer wirft, weiß, wie treffsicher das Booking sein kann. Auch 2025 verwandelt sich Hamburgs berühmteste Meile wieder in ein riesiges Schaufenster für die Zukunft der Popmusik. Rund 30 Spielorte, von verrauchten Kellerclubs bis zur Elbphilharmonie, werden mit Sounds aller Genres gefüllt. Dazu gesellen sich Talks, Lesungen, Kunstaktionen, Filmvorführungen und Konferenzen, die die internationale Musikbranche ebenso anlocken wie neugierige Flaneur:innen.
Vom 17. bis 20. September 2025 heißt es also erneut: Wer hier aufmerksam lauscht, hört vielleicht schon heute die Stars von morgen.
Acts: 49TH & MAIN, 6EURONEUNZIG, ABSOLUTE LOSERS, ADMIRE, AHZUMJOT, AIRU, AKRYL, ALONETTE, ANNA BUCHEGGER, ANNA TERNHEIM, ANNIE-CLAUDE DESCHÊNES, ANY YOUNG MECHANIC, AU/RA, BABYJOY, BAC, BAD BUDDY, BALA, BALANCING ACT, BC CAMPLIGHT PERFORMING SOLO ON PIANO, BEAKS, BEAUTY SCHOOL DROPOUT, BED, BELLA, BEN ELLIS, BENJAMIN STEER, BENSH47, BIG SPECIAL, BIKINI BEACH, BLONDSHELL, BLUSHER, BOKO YOUT, BONNIE TRASH, BOVIY, BOYISH, BREMER/MCCOY, BRIA ROSE N’ THORNS, BRODIE MILNER, BYE PARULA, CALEB HEARN, CARA ROSE, CARPETMAN, CHARIF MEGARBANE, CHARLIZE, CHIARA SAVASTA, CHLOE MORIONDO, CHLOE SLATER, CLARRY BERRY, COACH PARTY, COLLIGNON, CONSCIOUS PILOT, CREAMS, CYBER, DAS INTERNET, DAVID BAY, DEA BBZ, DEKI ALEM, DELFONIC DJ SET, DELIVERY, DENNIS KISS, DESIREE DORION, DIE HEITERKEIT, DIVEBAR YOUTH, DONNA SAVAGE, DOV’È LIANA, DREAM NAILS, DREI SÄCKE BAUSCHUTT, DRESSED LIKE BOYS, DRÜCKEBERGER, DRY CLEANING, DUO RUUT, EBBB, ELIMAKO, ELLIE DIXON, ELLUR, EN6O, EOSINE, ETTA MARCUS, EVERYTHING EVERYTHING, EZ KAMIL, FAR CASPIAN, FILIAH, FLETCHR FLETCHR, FLIEGENDE HAIE, FLORA HIBBERD, FLORENCE ROAD, FRÀNÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS, FRISO, FUFFIFUFZICH, FULL FLOWER MOON BAND, FUTURE HUSBAND, GAIA BANFI, GALLUS, GARCÍA PICASSO, GARDENS, GAZELLA, GETDOWN SERVICES, GIANNI BREZZO, GIRL GROUP, GIZMO VARILLAS, GLAZED CURTAINS, GOLDIE BOUTILIER, GOODNIGHT SUNRISE, GOODWIN (THE SLOW SHOW FRONTMAN) FEATURING LAMBERT, GORDI, GREENTEA PENG, GREG FOAT TRIO, GRENZKONTROLLE, GRIMA, GUT HEALTH, H3NCE, HÆNSEN, HAIDEN HENDERSON, HENDRIKA, HOLLY NORTH, HONEY I’M HOME, HORSE VISION, HUNTER METTS, I AM ROZE, IEDEREEN, IVO MARTIN, JACE, JAMES JONATHAN CLANCY, JAMILA, JANA DIAB, JON POPPII, JON TYE DJ SET, JONNY MAHORO, JUDE YORK, JUNO030, JUST MUSTARD, KAIA KATER, KAT KOAN, KESHIA, KILLOWEN, KIMMORTAL, KINLAW, KITANA, KK!, KOROBU, KRATZEN, KUBLA, KUE VARO & THE ONLY HOPES, LAURA LEE & THE JETTES, LAURA-MARY CARTER, LENNY MONSOU, LÉONIE PERNET, LÉZARD, LHARA, LIANG LAWRENCE, LINA-MARIAH, LINDA ELYS, LISL, LOLA MOXOM, LOST IN LONA, LOUIS OTTLEY, LOVEHEAD, LOVING, LUCAS OSCAR, LUGATTI, LUMÏ, LUVСAT, LYVIA, MADANII, MAGDA, MAGDALENA WAWRA, MAGI MERLIN, MAN/WOMAN/CHAINSAW, MARIIN K., MARISSA BURWELL, MARLO GROSSHARDT, MARY MIDDLEFIELD, MATILDA MANN, MAX BABY, MAYA KILLTRON, MEL D, MELIKE SAHIN, MERV GOTTI, MICH, MILUNE, MINO RIOT, MØ, MOÉ, MYCHELLE, NATALIE BERGMAN, NAYA MÖ, NELL MESCAL, NIGHT TAPES, NILIPEK., NITSCH, NO FRILLS, NOMUEL, OMAR DAHL, OREGLO, OTIS MENSAH, OVERPASS, PANAM, PATCHE, PAUL VINCENT, PAULA CENDEJAS, PAULK, PIERRE KWENDERS, PIMF, PIP MILLETT, POWER PLUSH, PRIDIAN, PUNCHBAG, PURE CHLORINE, R.Y.F, RABO, RAPK, RAY LOZANO, REALLY GOOD TIME, RETROFILE, RE-TROS, RIP MAGIC, ROBERT STADLOBER, RONIS GOLIATH, ROWENA WISE, RUTGER, RUTHVEN, SALVANA, SALVIA, SAMI GALBI, SANDRA HESCH, SANTROFI, SARAH4K, SATARII, SCHLOTTE & LAURIN, SEMIA, SERAINA TELLI, SEX BEAT, SEX MASK, SHE’S IN PARTIES, SHOGOON, SILVER GORE, SINEM, SKAAR, SLATE, SODL, SOFIE ROYER, SOFT LOFT, SORVINA, SOUTH ARCADE, STELLA & THE LONGOS, SURPRISE CHEF, TAPE HEAD & NONI, TEENAGE DADS, THE BANKES BROTHERS, THE BOOJUMS, THE BUOYS, THE DARK, THE FUNERAL CRANKIES, THE GUILT, THE HUBBARDS, THE K’S, THE PILL, THEA MAY, THEM FLYING MONKEYS, THOMAS ENHCO, TIAVO, TITANIC, TJE, TRACY DE SA, TRAVO, TRUSTFUNDBABES, TTSSFU, TUKAN, TWIN TRIBES, TYLER BALLGAME, UNPEOPLE, UNSAFE SPACE GARDEN, VALENTINO VIVACE, VANDALISBIN, VELVET TWO STRIPES, VENDREDI SUR MER, VIANOVA, VINCE, WAVING THE GUNS, WESTSIDE COWBOY, WIDERSACHER ALLER LIEDERMACHER, WOOMB, YAAMA, YAKAMA, YASMINE HAMDAN, YUKIMI, ZAVET, ZINN, ZZZAHARA.
Datum: 17.-20.09.2025
Ort: Hamburg, diverse Clubs rundherum der Reeperbahn
