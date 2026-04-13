Verlosung: THE TWILIGHT SAD live in Hamburg

Manche Bands werden mit der Zeit zugänglicher – THE TWILIGHT SAD gehen den anderen Weg.

Mit ihrem aktuellen Album „It’s the long goodbye“ liefern die Schotten eine intensive, persönliche Platte über Verlust, Abschied und alles, was dazwischen passiert. Direkt, ungefiltert und emotional schwer – aber auch melancholisch schön.

Live entfaltet das Ganze nochmal eine andere Wucht: Zwischen brachialen Gitarrenflächen und fragilen Momenten entsteht ein Sound, der einen festhält.



Am 22.04.2026 kommen THE TWILIGHT SAD ins Gruenspan nach Hamburg – und wer die Band schon einmal gesehen hat, weiß: Das wird ein eindrucksvoller Konzertabend.



Hört vorab bei Spotify rein. Oder checkt ihr aktuelles Video zu „Waiting for the phone call“:

Verlosung:



Als lokale Präsentatoren verlosen wir für ihr Konzert im Gruenspan 2×2 Gästelistenplätze für die Show. Schreibt uns einfach bis zum 19.04. eine Mail mit dem Betreff „Twilight Sad Hamburg“ an: verlosung(at)blueprint-fanzine.de. Die Gewinner*innen werden rechtzeitig benachrichtigt. Unser Dank geht an Jacky von OHA Music. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.