TICS – Flash language

Die TICS sind eine dieser Bands, die klingen, als würde es in der Musik keine Genre-Grenzen geben. Auf „Flash language“ bewegen sich die Kölner mit beeindruckender Geschmeidigkeit zwischen unterschiedlichen Stilen wie Rock, Indie, Jazz oder Post-Punk hin und her, bleiben dabei jedoch stets unberechenbar. So überrascht „Dagger“ mit verqueren Saxophon-Soli und kommt zugleich erstaunlich funkig daher, während sich „Snag tree marching song“ nach anfänglichen Soundscape-Landschaften zum Ende hin in frickeligem D.C.-Hardcore ergießt oder der Titeltrack mit seinem Sprechgesang an die SLEAFORD MODS erinnert. So wild der Mix im ersten Moment auch erscheinen mag, nach einigen Durchläufen fügt sich „Flash language“ immer mehr zu einem charakterstarken Gesamtwerk zusammen, wie es nicht viele Bands zu schreiben in der Lage sind. Eine experimentelle Post-Rock-Entdeckungsreise für anspruchsvolle Gemüter.

