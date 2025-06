SENTA – Hoch die Hände Wochenende

Ja, jeden Freitagmittag, sobald die 6. Stunde vergangen ist, denke auch ich: Hoch die Hände, Wochenende! (Allerdings mit richtiger Zeichensetzung, ja, die denke ich mit!) SENTA erzählt im Opener von diesem wunderschönen Gefühl und davon, wie das so als Kind ist. Denn „Hoch die Hände Wochenende“ ist in erster Intention ein Album für Kinder und Jugendliche. Entstanden aus der Idee, einen Song für ihre Tochter zu schreiben, aus der Idee wurde dann ein riesiger Tiktok-Erfolg und nun eben das Album.

SENTA gelingt dabei ein wirklich sehr guter Blick auf die Gefühle und Wünsche der Generation Alpha. Ob man nun „alles immer jetzt“ möchte, man entdeckt, dass die Welt nicht nur Schwarz und Weiß ist, den neuen Crush nicht aus dem Kopf bekommt oder klar macht, dass das hier „mein Bereich“ ist und niemand ein Recht hat, diesen unerlaubt zu betreten: Die Themen sind die Themen, die die Kinder und Jugendliche interessieren, bewegen, umtreiben und manchmal auch verzweifeln lassen.

Musikalisch mal sehr poppig, mal mehr in Richtung Rap, dann wieder ruhig wie ein Folksong: SENTA findet auch eine gute Mischung, darüber hinaus auch stets Lyrics, die schnell zum Mitsingen animieren. Von „Ich bin stark“ gibt’s dann sogar noch eine Mitmachversion.

Wenn du also Kinder hast, mit denen du vielleicht gerne mal gemeinsam Lieder singen möchtest, dann empfehle ich dir, dieses Album zu kaufen, zu streamen oder wie auch immer zugänglich zu machen. Lohnt sich bestimmt.

Meine Bewertung