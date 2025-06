ROSKILDE FESTIVAL 2025

Das Roskilde Festival zählt ohne Frage zu den ganz großen Playern unter Europas Open Air Festivals – und das nicht nur wegen seiner schieren Größe. Vom 28. Juni bis 5. Juli 2025 verwandelt sich das beschauliche dänische Städtchen Roskilde wieder in eine temporäre Festivalstadt mit über 130.000 Besucher*innen, die für eine Woche Musik, Kunst und Kollektivgeist feiern. Das Besondere: Roskilde ist ein Non-Profit-Festival – alle Einnahmen fließen in kulturelle und soziale Projekte. Dass dabei dennoch Jahr für Jahr ein Line-Up auf die Beine gestellt wird, das selbst mit Glastonbury oder Primavera mithalten kann, ist beeindruckend.

Doch Roskilde ist mehr als nur Musik: Acht große Bühnen, zahlreiche kleinere Areas, interaktive Kunsträume, Talks, Nachhaltigkeitsprojekte und ein riesiges Zeltcamping-Areal machen das Festival zu einem eigenen Kosmos – geprägt vom sogenannten „Orange Feeling“, einer Mischung aus Solidarität, Offenheit und kreativer Freiheit. Rund 30.000 freiwillige Helfer*innen sorgen dabei jedes Jahr dafür, dass alles läuft – und zwar möglichst umweltbewusst.

Wer das volle Erlebnis mitnehmen will, sollte sich beeilen. Denn obwohl Roskilde groß ist, ist es längst kein Geheimtipp mehr. Für alle, die Musik und Sorgsamkeit miteinander verbinden wollen, ist Roskilde 2025 ein Fixpunkt im Festivalsommer.



Musik: 4AM KRU · A. G. COOK · AKRIILA · ALABASTER DEPLUME · ALICE LONGYU GAO · ALLIE X · ANNAHSTASIA · ANOUSHKA SHANKAR · ARCA · ARSENAL MIKEBE · ARUSHI JAIN · ARTIGEARDIT · BALOJI · BEABADOOBEE · BEDOUIN BURGER · BETH GIBBONS · BODY MEAT · BODY VOID · CA7RIEL & PACO AMOROSO · COUCH SLUT · CREEKBED CARTER HOGAN · D1MA · DAYYANI · DEB FOAM · DEFTONES · DOECHII · ELECTRIC CALLBOY · EMMA SEHESTED HØEG · ESY TADESSE · FABIANA PALLADINO · FAT DOG · FAYE WEBSTER · FLOCK · FONTÁINES D.C. · GEORDIE GREEP · HITECH · HORSEGIIRL · I. JORDAN · JAKO MARON · JAMIE XX · JESSICA PRATT · JINJER · KASSA OVERALL · KASSI VALAZZA · KWASHIBU AREA BAND · LAMBRINI GIRLS · LANDLESS · LOLA YOUNG · LUCY DACUS · MAGDALENA BAY · MAJOR LEAGUE DJZ · MC DRICKA · MINA OKABE · MOIN · MØ · NADAH EL SHAZLY · NALA SINEPHRO · NECKBREAKER · NINE INCH NAILS · NÍDIA & VALENTINA · OLIVIA RODRIGO · PAYDAR · SAINT LEVANT · SANAM · SCHOOL OF X · SCHOOLBOY Q · SHABOOZEY · SNOW STRIPPERS · SOLEIMA · STILL HOUSE PLANTS · STORMZY · THE CHISEL · THE HU · THE MARY WALLOPERS · THEE SACRED SOULS · THIS IS LORELEI · THOU · TOOTARD · WET LEG · WISP · YEULE

Datum: 28.06.-05.07.2025

Ort: Roskilde, Dänemark

Zuschauer: ca. 130.000

Homepage: https://www.roskilde-festival.dk