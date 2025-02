MAIDAVALE mit „Sun dog“ auf Europatour

Ihr habt Lust auf analogen Retrorock aus Schweden? Auf ihrem dritten Album tauchen die vier Musikerinnen aus Fårösund tief in die Sechziger und Siebziger mit einer Mischung aus Kraut, Psychedelic und ein wenig Funk ein und erinnern dabei an Bands wie AMON DÜÜL und BLACK MOUNTAIN. Hypnotisch, sphärisch, aber durchaus auch energetisch und groovy. Im Februar/März sind die Damen hier zu sehen:

20. Februar / Brüssel / Cheval Marin / BE

21. Februar / München / Import Export / DE

22. Februar / Innsbruck / p.m.k. / AT

23. Februar / Chambéry / Brin de Zinc / FR

25. Februar / La Clusaz / Le Lion d’Or / FR

26. Februar / Tours / Festival Bruissements d’Elles / FR

27. Februar / Angers / Joker’s / FR

28. Februar / Pessac / Le Royal / FR

01. März / Nantes / Cold Crash / FR

02. März / Arthez-de-Béarn / Le Pingouin Alternatif / FR

03. März / Capbreton / Le Circus / FR

04. März / Rouen / Le 3 Pièces / FR

06. März / Stuttgart / Wagenhallen / DE

07. März / Seewen / Gaswerk / CH

08. März / Viechtach / Altes Spital / DE

09. März / Marburg / KFZ / DE

10. März / Binche / La Binchoise / BE

11. März / Lille / La Bulle Café / FR

12. März / Mannheim / Altes Volksbad / DE

13. März / Karlsruhe / P8 / DE

14. März / Frankfurt / Dreikönigskeller / DE

15. März / Schwerin / Komplex / DE

18. März / Berlin / Cassiopeia / DE

19. März / Dresden / Chemiefabrik / DE

20. März / Bochum / Die Trompete / DE

21. März / Rotterdam / Lab Grounds / NL

22. März / Bielefeld / Extra Blues Bar / DE

03. April / Madrid / Gruta 77 / ES

04. April / Oviedo / Lata De Zinc / ES

05. April / Vitoria / Helldorado (matiné) / ES

06. April / Castellon / Terra / ES

07. April / Perpignan / Nautilus / FR

08. April / Barcelona / Sala Upload / ES

09. April / San Sebastian / Dabadaba / ES

10. April / Aveiro / Gretua / PT

11. April / Cartaxo / Cartaxo Sessions / PT

https://www.facebook.com/maidavaleswe/