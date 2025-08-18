Golden Leaves Festival 2025

Im hessischen Darmstadt findet am letzten August-Wochenende das Golden Leaves Festival (GLF) statt. Zwischen astreinen Pop (u.a. ENNIO), angesagten deutschsprachigen Bands wie BLOND und PAULA CAROLINA wird auch für die Indie-Freunde einiges geboten. BLUSH ALWAYS liefern zuckersüße Hymnen, STEINTOR HERRENCHOR surfen souverän auf der neuen Neuen Deutschen Welle, ENDLESS WELLNESS sind der neue heiße Scheiß aus Österreich und mit THE NOTWIST kommt eine der besten Live-Bands überhaupt. Härter wird es aber auch noch: DIE NERVEN spielen kompromisslos alles in Grund und Boden und mit TEAM SCHEISSE kommt wohl die Punkrock-Band der Stunde.

Daneben gibt es noch viele Newcomer zu entdecken (mein Tipp: die zauberhaften Songs von TARA NOME DOYLE). Und das auch noch in einem wunderschönen Ambiente mit total liebevoller Gestaltung/Deko. Davon konnte ich mich 2016 selbst überzeugen, als das GLF noch am Arheiliger Mühlchen stattfand. Neben Fähnchen, bunten Lichtern und Discokugeln war mein Highlight, dass der Timetable auf einer aufwendigen Holzinstallation veröffentlicht wurde. Im Vorfeld des Festivals gibt es nämlich keinen Timetable und die GLF-Macher:innen begründen das wie richtige Musikliebhaber:innen: „Einen genauen Timetable für das Golden Leaves veröffentlichen wir traditionell erst auf dem Gelände, da wir überzeugt sind, dass alle unsere Künstler:innen die selbe Aufmerksamkeit verdient haben“ .

Seit 2026 hat sich bestimmt einiges getan, so ist das Festival gewachsen und auch der Ort hat sich verändert. Dieses Jahr findet das GLF direkt am Steinbrücker Teich, einer wunderschönen Gegend neben dem Jagdschlosses Kranichstein statt. Und es gibt noch Tickets. Also, auf was wartet ihr? Alle auf nach Darmstadt würde ich sagen!

Musik: BETTEROV, BILLIE MARTEN, BLOND, BLUSH ALWAYS, BO STALOCH, CAROLINE ROSE, DIE NERVEN, EASY EASY, EBBB, ELLICE, ENDLESS WELLNESS, ENNIO, EROBIQUE, FOLK BITCH TRIO, FUFFIFUFZICH, GWEN DOLYN, HAZLETT, JOYA MARLEEN, JULIE KUHL, MATILDA MANN, MAYBERG, MIA., MODULAR, OSKA, PAULA CAROLINA, SONS OF THE EAST, STEINTOR HERRENCHOR, TARA NOME DOYLE, TEAM SCHEISSE, THE NOTWIST, TJARK, VERIFIZIERT

Datum: 30.08.-31.08.2025

Ort: Steinbrücker Teich, Darmstadt

Zuschauer: ca. 4000

Tickets: https://bedroomdisco.tickettoaster.de