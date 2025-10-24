PIA UNITED – Die 10 Gebote der Jungpianiere (7″)

Ostalgie & Nostalgie – mit diesen Beiden begriffen lässt sich die neue Single von PIA UNITED kurzerhand zusammenfassen. Die A-Seite ist zunächst der Ostalgie gewidmet: Hier wird in „Die 10 Gebote der Jungpianiere“ (Schreibfehler ausdrücklich gewollt!) den eisernen Regeln der SED-Jungendorganisation Freie Deutsche Jugend kurzerhand ein Punk-taugliches neues Gewand verpasst. Ein schmaler Grat, auf dem die Band hier wandelt, denn auch wenn es hier offensichtlich nicht darum geht, die zur Indoktrinierung junger Menschen genutzte Organisation zu glorifizieren, sondern vielmehr deren autoritären Grundsätze ins Gegenteil zu verkehren, schwingt zumindest bei mir ein schaler Beigeschmack mit. Aber vielleicht ist das auch bloß meine Wessi-Sichtweise, die mit den Lebensrealitäten und Gefühlslagen im Osten der Republik nur unzureichend bewandert ist. Was den nostalgischen Teil auf der B-Seite betrifft, kann ich hingegen sehr wohl mitreden: „Skandal im Sperrbezirk“ von der SPIDER MURPHY GANG gehörte damals zu den Lieblingssongs in meiner frühen Kindheit und wurde seitdem bereits unzählige Male gecovert (selbst METALLICA haben das Stück einmal bei einem Auftritt in München rausgehauen). Die Version von PIA UNITED ist mit ihrer kleinen Trompeten-Hookline zwar ganz pfiffig umgesetzt, lockt den Gecko im Endeffekt aber auch nicht unbedingt unterm Stein hervor.

Meine Bewertung