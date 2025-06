THE OFFENDERS – Storm over the mainland

20 Jahre existieren THE OFFENDERS nun schon. In dieser Zeit haben sie es ganz schön krachen lassen. So ist „Storm over the mainland“ bereits das 10. Album der Italiener, von unermüdlichen Touren kreuz und quer über den Kontinent ganz zu schweigen. Wer den Werdegang der Band in all den Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird zudem festgestellt haben, dass die OFFENDERS ihr musikalisches Spektrum im Laufe der Zeit schrittweise erweitert haben, ohne sich dabei komplett neu zu erfinden. Dies wird auf dem neuen Werk deutlicher als je zuvor: So finden sich hier neben altbewährten Ska-Punk Smashern wie „Partizani in Budapest“ und „The way people think“ natürlich auch die zuletzt hinzugekommenen Folk-Einflüsse in Form von Liedern wie „Off my chest“, „Duna Hotel“ oder „Scab“ wieder. Typischer Mid-Tempo Punkrock mit hohem Mitsingpotential wird derweil in Stücken wie „Stammer“, „Sixteenth round“ und „Orange limousine“ geboten. Textlich verfolgen THE OFFENDERS unverändert sozialistische Ideale und setzen klare Statements gegen Rassismus und Rechtspopulismus. Wenn hinter „Storm over the mainland“ also die Idee stand, die Band zu ihrem runden Geburtstag von ihrer besten und repräsentativsten Seite zu zeigen, ist der Plan auf jeden Fall aufgegangen!

Meine Bewertung