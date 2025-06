LA MAFIA DEL BAILE – Make some noise

Wer bisher der Meinung war, Rockabilly sei eine vom Aussterben bedrohte Zunft, wird mit diesem Album eines Besseren belehrt! Denn LA MAFIA DEL BAILE verpassen dem zugegebenermaßen etwas angestaubten Musikstil eine regelrechte Frischzellenkur und gehen auf ihrem Debüt-Album „Make some noise“ dermaßen energievoll und spielfreudig zu Werke, als wäre er der neue, heiße Scheiß. Dafür wagen die Berliner auch immer mal wieder den Blick über den Tellerrand, reichern ihre Songs hin und wieder mit einer guten Prise Punkrock oder Blues an und fügen ihrem Sound eine extrem lässige Surf-Gitarre hinzu. So kommt es, dass ich mich in den schnelleren Momenten wie beispielsweise in „Wake up“ oder „Zu Altrapatu Arte“ ein wenig an die TURBO ACs erinnert fühle, wobei letzterer Song im Original eigentlich von der baskischen Punk-Legende KORTATU stammt. Auch dass die 13 Tracks in nur zwei Tagen live und ohne zusätzliche Effekte eingespielt wurde, tut der Dynamik des Albums gut. Make Rockabilly sexy again!

