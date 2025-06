AUTOBOT – Zurück an der Spitze (Tape)

Da hört man jahrelang nix vom AUTOBOT – und dann innerhalb kürzester Zeit gleich mehrfach. Klingt wie eine Beschwerde, ist aber das genaue Gegenteil, ein Ausdruck der Freude! Denn mit diesem 6-Song-Tape geht es gleich wieder weiter mit dem einfach nur schönen Geschrammel, gemischt mit Drumcomputer und immer wieder so besonderen, witzigen, gewieften Texten.

Ob Andre Lux sich nun der Zahnbürste eines bekannten Popsängers widmet oder aber mit rechtsextremem Lehrpersonal abrechnet, uns erklärt, weshalb er so gerne der Sänger der DONOTS wäre (oder doch nicht? Hmmm … eben „echt gut drauf und bissle dumm“). Eigentlich ganz egal, wovon oder worüber er singt – AUTOBOT macht immer Spaß, auf unterschiedlichste Art. Mal ganz direkt, mal unterschwellig, mal hintergründig, aber definitiv nie oberflächlich. So legt er uns auch noch überzeugend ans Herz, wie man sich mit dem Handwerker, der nun da ist, beschäftigt und ihn glücklich macht. Auch sich selbst lässt Andre Lux nicht außen vor, sondern nimmt sich selbst gleich mit „Akustikpunkt muss sterben“ aufs Korn, auf den Arm und nicht ganz ernst.

Also Lebenspraxis pur. Man kann als Hörender nur hoffen, dass der Titel des Tapes auch Wirklichkeit wird und AUTOBOT einfach zurück an der Spitze ist. Diese sechs Tracks, die uns schlussendlich auch noch die Geschichte von der „Partymumie Jeremy“ nicht vorenthalten, lassen definitiv darauf schließen, dass bei AUTOBOT noch so einiges im Köcher wartet, von dem wir uns gerne einen Schuss einfangen möchten. Denn „Zurück an der Spitze“ macht glücklich – und wie viel ist das bitteschön nicht nur gerade jetzt, sondern einfach immer wert? Eben.

Hört das. Jetzt.

