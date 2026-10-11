KIKU feat. BLIXA BARGELD & BLACK CRACKER – Suzhou / All the rage

Eine Schallplatte hat, wie wir alle wissen, zwei Seiten. Und auch dieses Album hat eindeutig zwei Seiten. Die eine wird von BLIXA BARGELD interpretiert, den wir natürlich vor allen Dingen von den EINSTÜRZENDEN NEUBAUTEN kennen. Und er zeigt auf „Suzhou“ all sein Können – von der erzählenden Sprechstimme bis hin zum fast tonlosem Flüstern und zur künstlerischen Freiheit in der Vokalität. Aber nicht nur zeigt er sich am Mikrofon, nein, auch die Texte stammen aus seiner Feder. Alles, was man sich von einer Kollaboration mit BLIXA BARGELD wünschen kann, gelingt hier den schweizerischen Künstlern KIKU (a.k.a. Yannick Barman und Cyril Regamey), die sich selbst vor allem mit Trompete und Schlagzeug in Szene zu setzen verstehen. Diese ersten vier Tracks sind spannungsgeladen, teils bedrückend, immer aber faszinierend, nicht nur wegen BARGELDs Stimme, sondern aufgrund der gesamten Produktion und Komposition.

Die zweite Seite „All the rage“ wirkt zerbrechlicher, gleichzeitig aber auch wilder und grenzenloser, während sich BLACK CRACKER über ihnen austobt, in jeglicher Hinsicht. Mal rappt er, mal spricht er, mal singt er, mal explodiert er zeitgleich mit dem Song und seinem Schlagzeug, das die Musiker durch das Arrangement zu treiben versteht. Ein völlig anderes Erlebnis verglichen mit der ersten Seite, jedoch nicht weniger packend und faszinierend. KIKU ist hier ein echter Zweiteiler gelungen, der immer wieder neue Welten aufzeigt und gleichsam wieder einstürzen lässt, dabei aber den Horizont der Hörenden massiv erweitert.

Extrem spannendes Projekt.

Meine Bewertung