HEROES 2 NONE – A waste of time and money

Wer sich für dänischen Oi!-Punk interessiert, wird den Herrschaften von HEROES 2 NONE mit Sicherheit schon mal begegnet sein. Und sei es nur auf Tonträger. Denn immerhin haben die Fleischköppe aus Aarhus in den vergangenen Jahrzehnten bereits in Bands wie THE GUV´NORS, LAST SEEN LAUGHING oder THE ZERO POINT Saiten, Drumfelle und Stimmbänder gequält und das kleine skandinavische Land somit fast im Alleingang auf die internationale Streetpunk-Landkarte katapultiert. Entsprechend routiniert klingt ihr neues Werk „A waste of time and money“. Die Stimme rau, der Bass schön knarzig und die Gitarren präsent, ohne sich dabei durch unnötigen Schnickschnack in den Mittelpunkt zu spielen. Neben klassischen Midtempo-Songs im Stile alter UK-Recken streuen HEROES 2 NONE auch immer mal wieder etwas Street-Rock´n´Roll im Sinne der BRUISERS in ihre Stücke ein („Crack under pressure“). In eine ähnliche Kerbe schlägt auch „Lessons to be learned“ mit seinem DROPKICK MURPHYS-artigen Refrain, während mit dem abschließenden Cover-Song „Special brew“ den BAD MANNERS gehuldigt wird, ohne dabei jedoch in die Ska-Falle zu tappen. Insgesamt ist diese Platte also eine stimmungsvolle Angelegenheit, in der Zeit & Geld dem Albumtitel zum Trotz gut investiert sind.

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