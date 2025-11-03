DIE BENJAMINS – In 10 Jahren / Pas de Deux (7″)

Ich bin ja normalerweise kein Freund von dem Begriff „All-Star-Band“, aber im Fall von DIE BENJAMINS könnte er durchaus angebracht sein. Denn mit Thomas Götz (BEATSTEAKS), Julian Knoth (DIE NERVEN), Charlotte Brandi (ME AND MY DRUMMER) und Max Gruber alias DRANGSAL bedienen hier ausschließlich Personen die Instrumente, die in den letzten Jahren kräftig in der deutschen Musikszene mitgemischt haben. Und dann ist da natürlich noch Namensgeberin Annette Benjamin, die vor mehr als vier Jahrzehnten mit HANS-A-PLAST ein Stück Punk-Geschichte geschrieben hat. Und genau hier setzen die beiden Stücke auf dieser Vinyl-Single an. „Wer liebt dich in 10 Jahren“ und „Pas de duex“ huldigen dem Punk der späten 70er bzw. frühen 80er Jahre, die gradlinige Gitarre treibt die Songs vor sich her und das Keyboard untermalt den Sound mit einer dezenten New-Wave Stimmung. Vor allem letztgenannter Song hat es mir angetan und macht Hunger auf ein komplettes Album der BENJAMINS. Und vielleicht sollten auch die alten HANS-A-PLAST LPs mal wieder öfter den Weg auf den Plattenspieler finden.

